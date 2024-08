Scontro sullo ius scholae tra Tajani e Salvini, Piantedosi apre al dialogo: "Non negare il problema"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La fine delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha riportato nel dibattito pubblico il tema di come in Italia viene concessa la cittadinanza. Una questione che continua a dividere, soprattutto la maggioranza di governo, con il leader di Forza Italia Antonio Tajani che insiste sullo ius scholae, mentre il leghista Matteo Salvini chiude alla proposta. Intanto il ministro Piantedosi apre al dialogo, “alla luce di dati concreti e realistici”.

Tajani su Ius Scholae: “Il mondo cambia, svegliamoci”

Ad alimentare lo scontro è Antonio Tajani che in una intervista a Repubblica parla della proposta dello ius scholae, smontando obiezioni e critiche che gli sono state mosse.

Una modifica della legge sulla cittadinanza che non piace a Salvini e Meloni e che non è nel programma, ma dice il leader di Forza Italia, “nei programmi di governo non sempre c’è tutto, si possono arricchire“.

Fonte foto: ANSA Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi

E non si tratta di una moda estiva, aggiunge, perché “lo voleva già Berlusconi“, “è quello di cui ha bisogno il nostro Paese. L’Italia è cambiata”.

“Quanti militari figli di stranieri ci sono nel nostro esercito? E poi gli atleti, le scuole in cui vanno i nostri figli. Il mondo cambia e continua a cambiare, svegliamoci”, sottolinea Tajani.

Il leader forzista spiega comunque che non si tratta di una priorità: “Prima ne voglio parlare con i gruppi di FI. E sarebbe un’iniziativa dei nostri parlamentari, non del governo”.

Salvini: “Non è nel programma”

Contrari alla proposta dello ius scholae sono Lega e Fratelli d’Italia. Dal Meeting di Rimini il segretario leghista Matteo Salvini torna a dire che una legge del genere “non è nell’agenda del governo, nel programma del governo, non è sul tavolo di nessuno”.

E su Forza Italia: “Prendo atto che hanno questa idea, rimarrà una loro idea“. D’altronde “ognuno può proporre quello che vuole. Poi c’è un programma di governo e qui ci rifacciamo”.

“Penso di escludere che Forza Italia voti col Pd e con i 5 Stelle su temi legati all’immigrazione”, ha poi aggiunto Salvini.

Il ministro Piantedosi apre

Sempre da Rimini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi apre ad un dibattito serio sul tema: “Non vorrei anticipare discussioni che in questi giorni sono un po’ complicate, ma bisogna porsi il problema di come rendiamo” i migranti “nostri cittadini”.

“La discussione che è stata sollevata deve servire ad aprire una valutazione che dev’essere anche un po’ tecnica: farlo alla luce di dati concreti e realistici potrebbe aiutarci non a negare il problema e a respingerlo al mittente, ma aiutarci ma a fare qualcosa di più mirato e importante per le nostre esigenze”.