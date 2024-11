Sciopero treni oggi 5 novembre, l'Italia si ferma per 8 ore dopo il capotreno accoltellato: tutti gli orari

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Sciopero dei treni oggi, martedì 5 novembre. Il personale ferroviario ha deciso di incrociare le braccia dopo l’ennesima aggressione: lunedì 4 novembre, sul regionale che collega Genova a Busalla, il capotreno è stato accoltellato all’altezza di Rivarolo da due uomini, entrambi fermati. Lo sciopero proclamato è nazionale e dura 8 ore, dalle 9 alle 17.

Sciopero dei treni oggi martedì 5 novembre

Il personale ferroviario si è fermato dopo l’accoltellamento a un capotreno avvenuto lunedì 4 novembre a bordo del treno regionale Genova-Busalla, all’altezza della stazione di Rivarolo.

I sindacati di categoria, attraverso una nota, hanno annunciato uno sciopero di 8 ore che coinvolge i lavoratori di:

Trenitalia

Trenitalia Tper

Fs Security

Italo Ntv

Trenord

Gli orari dello sciopero

Lo sciopero del settore ferroviario, in tutta Italia, fermerà i treni dalle ore 9 alle ore 17.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero nazionale dei treni è stato indetto dai sindacati di categoria:

Filt Cgil

Fit Cisl

Uiltrasporti

Ugl Ferrovieri

Fast Confsal

Orsa Trasporti

Tutti hanno denunciato l’aggressione al capotreno, accoltellato sul regionale di Genova, come l’ultima di una lunga serie: “A tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine. La gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività”, recita il comunicato.

Le parole del ministro Matteo Salvini

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato lo sciopero dei treni, ponendo l’accento sulle origini degli aggressori del capotreno:

"Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori che incroceranno le braccia per chiedere più sicurezza dopo la violenta aggressione a un capotreno per mano di nordafricani. Il nostro impegno per contrastare la criminalità è costante e dimostrato anche dagli investimenti su FS Security. È ovvio che è necessario combattere con maggiore determinazione anche l'immigrazione illegale: troppo spesso i clandestini sono protagonisti di episodi violenti sui treni e nelle stazioni".

Il capotreno accoltellato sul regionale a Rivarolo

Il capotreno è stato accoltellato lunedì 4 novembre poco dopo le 13, vicino alla stazione di Genova Rivarolo.

Stava controllando i biglietti dei passeggeri quando è stato aggredito da due persone, entrambe fermate dai carabinieri.

Il capotreno, ferito gravemente al fianco, è stato ricoverato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita secondo Il Corriere della Sera.