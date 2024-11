Capotreno accoltellato sul regionale a Rivarolo mentre controllava i biglietti: è grave, aggressori fermati

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un capotreno è stato accoltellato durante il suo turno di lavoro sul treno che collega Genova a Busalla (Genova). L’aggressione è scattata quando il convoglio si trovava all’altezza della stazione di Genova Rivarolo. Secondo le prime indiscrezioni, ad aver ferito gravemente l’operatore sarebbe stata una coppia di persone sprovviste del titolo di viaggio. Il controllore è stato trasportato all’ospedale in codice rosso, mentre i responsabili sarebbero stati identificati e fermati dai carabinieri.

Capotreno accoltellato da due passeggeri

L’episodio si è consumato alle 13:30 di lunedì 4 novembre. Il capotreno, 40 anni, si trovava a bordo del treno regionale Genova-Bulalla e stava controllando i biglietti ai passeggeri.

Mentre svolgeva servizio, l’operatore è stato aggredito con due coltellate da due uomini probabilmente sprovvisti di biglietto. Lo riporta Telenord.

Alla stazione di Genova Rivarolo un capotreno è stato accoltellato da due passeggeri sprovvisti di biglietto. L'uomo, 40 anni, è stato raggiunto da due fendenti e si trova all'ospedale. Gli aggressori sono stati fermati

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e del 118. I militari dell’arma hanno subito identificato e fermato gli aggressori. Si tratterebbe di una coppia di uomini di nazionalità nordafricana.

I soccorritori sono arrivati con l’automedica e hanno trasportato il capotreno in codice rosso presso il pronto soccorso di Villa Scassi. Secondo le prime indiscrezioni pubblicate da Ansa, le coltellate non avrebbero colpito punti vitali.

Il treno fermo a Genova Rivarolo

Mentre scriviamo il treno sul quale si è consumata l’aggressione, il regionale 12042, è ancora fermo alla stazione di Genova Rivarolo. La circolazione sulla tratta Genova-Bulalla è invece rallentata per favorire i rilievi delle autorità.

Il capotreno è stato colpito a un braccio e una scapola, ma come già detto i fendenti non avrebbero raggiunto punti vitali.

Matteo Salvini: “Nessuna clemenza”

Appresa la notizia, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha affidato ai social il suo commento sulla vicenda: “Piena solidarietà al ferito, attualmente in gravi condizioni. E ora nessuna clemenza per i responsabili: gesti del genere non devono rimanere impuniti”.

Nel 2023 a Pioltello è avvenuto un fatto analogo: a Pioltello una capotreno era stata aggredita da un passeggero sprovvisto di biglietto che l’aveva colpita con pugni e calci per poi tentare la fuga. L’aggressore era stato sorpreso a fumare a bordo.