Sciopero dei mezzi 8 marzo 2023, orari e fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Torino e le altre città

I sindacati Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il Sindacato di Classe e Usb hanno proclamato uno sciopero generale per l’8 marzo 2023, in occasione della Giornata internazionale della donna, per tutti i settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi, che riguarderà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori. Aderiscono anche Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi Educazione.

I motivi dello sciopero dell’8 marzo 2023

La sciopero è stato indetto per denunciare il peggioramento della condizione generale di vita delle donne nel nostro Paese, a partire dalla condizione di lavoro e di salario, ma che investe tutti gli altri ambiti: sociale, familiare, culturale.

Tra i temi ci sono anche quelli della salute e della sicurezza, del peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuiti e gravi tagli alle risorse destinate alla creazione di misure e realtà che possano aiutare le donne.

Le agitazioni sono state convocate anche per la “condizione di tragica violenza sulle donne” e contro i femminicidi, e contro l’attacco al diritto di libera scelta in tema di maternità e di aborto.

L’8 marzo 2023 scioperano i settori del trasporto pubblico, della scuola e della sanità. Ci saranno disagi per i pendolari a partire dalle 21 del 7 marzo.

Fonte foto: ANSA Viaggiatori alla fermata di un bus a Roma Termini durante uno sciopero.

Sciopero nazionale dei treni: come viaggiare l’8 marzo

Il personale del Gruppo FS Italiane aderisce allo sciopero per 24 ore, dalle 21 di martedì 7 marzo alle 21 di mercoledì 8 marzo.

I treni Frecce e Intercity non subiscono variazioni.

e non subiscono variazioni. I treni regionali possono subire variazioni ma sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

possono subire variazioni ma sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Trenord garantisce i viaggi dei treni in partenza fino alle 21 del 7 marzo, tra le 6 e le 9 dell’8 marzo e dalle 18 dell’8 marzo.

Sciopero dei trasporti a Roma: le fasce di garanzia

Lo sciopero del trasporto pubblico a Roma avrà queste modalità nella giornata dell’8 marzo, con le corse dei mezzi a rischio per 24 ore.

Bus, filobus, tram e metropolitane di Atac , comprese le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, linee bus periferiche e urbane gestite da Tpl , sono garantiti da inizio servizio fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20.

, comprese le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo, linee bus periferiche e urbane gestite da , sono garantiti da inizio servizio fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. I bus notturni si fermano nella notte tra il 7 e l’8 marzo.

Sciopero dei trasporti a Milano: tutti gli orari

Per quanto riguarda la città di Milano, il trasporto pubblico locale subirà le seguenti modifiche durante la giornata dell’8 marzo.

La metropolitana sarà in servizio dal mattino fino al tardo pomeriggio, con corse garantite fino alle 18.

sarà in servizio dal mattino fino al tardo pomeriggio, con corse garantite fino alle 18. Bus, tram e filobus Atm potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e da dopo le 18 fino al termine del servizio.

Sciopero dei trasporti in tutta Italia: le altre città

Lo sciopero dell’8 marzo causerà disagi dalle 21 della sera precedente e fino alla mezzanotte di mercoledì. Di seguito le fasce di garanzia delle altre principali città italiane.

Bologna . Il trasporto pubblico locale si ferma delle 8.30 alle 16.30 e poi dalle 19.30 fino a fine servizio.

. Il trasporto pubblico locale si ferma delle 8.30 alle 16.30 e poi dalle 19.30 fino a fine servizio. Napoli . Anm non ha ancora reso note le fasce di garanzia del trasporto pubblico partenopeo.

. Anm non ha ancora reso note le fasce di garanzia del trasporto pubblico partenopeo. Torino. Gtt garantisce i servizi urbani e il funzionamento della metropolitana dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15.