Scandalo beneficenza per Naomi Campbell, sospesa da Fashion Relief: la modella non ci sta e replica all'accusa

Naomi Campbell risponde alle accuse dopo lo scandalo beneficenza che l’ha vista coinvolta. La supermodella ha avviato indagini all’interno del suo staff e ha annunciato il ricorso dopo la condanna a 5 anni di interdizioni da attività benefiche per aver sostenuto spese personali attraverso la sua Onlus Fashion for Relief. “Non ero coinvolta nelle operazioni quotidiane dell’organizzazione e ho affidato la gestione legale e operativa ad altri”, ha fatto sapere Campbell attraverso una lettera.

Naomi Campbell e lo scandalo beneficenza

La star britannica era stata sollevata dall’incarico di amministratore fiduciario di Fashion for Relief, ente benefico da lei fondato per aiutare i giovani colpiti da “avversità” (Ebola, Covid, povertà…) in tutto il mondo.

Gravi irregolarità sarebbero state riscontrate da parte della Charity Commission nella gestione dei fondi dell’organizzazione.

Secondo le accuse, la “Venere Nera” avrebbe utilizzato denaro della Onlus per pagare alcuni soggiorni in strutture alberghiere a Cannes, oltre che per trattamenti benessere e servizi in camera.

La lettera di risposta

“Dopo aver esaminato attentamente il rapporto della Charity Commission riguardante Fashion for Relief (UK), ho trovato le loro conclusioni incomplete e fuorvianti nella loro considerazione delle prove”, ha comunicato la modella attraverso una lettera di difesa.

“Prima di tutto – prosegue il documento – riconosco che, come volto di Fashion for Relief, sono in ultima analisi responsabile della sua condotta. Sfortunatamente, non ero coinvolta nelle operazioni quotidiane dell’organizzazione e ho affidato la gestione legale e operativa ad altri”. Campbell ha tenuto ad assicurare a tutti “coloro che ci hanno sostenuto che questi risultati vengono presi molto sul serio. Ho incaricato i nuovi consulenti di intraprendere un’indagine dettagliata su ciò che è accaduto”.

“In secondo luogo, non ho mai intrapreso un lavoro filantropico per guadagno personale, né lo farò mai. Ho dedicato quasi 30 anni della mia vita a iniziative di beneficenza e mi preoccupo profondamente del valore e dell’impatto del lavoro che faccio. Contrariamente ai resoconti dei media, non mi è mai stata pagata una tassa per la mia partecipazione a Fashion for Relief né ho fatturato alcuna spesa personale all’organizzazione (…). Riteniamo che gli aspetti del rapporto siano profondamente imperfetti. Abbiamo preoccupazioni su punti specifici e intendiamo prendere in considerazione tutte le opzioni, inclusa la richiesta di un ricorso, per garantire che il rapporto presenti una rappresentazione equa e accurata delle nostre operazioni”.

E conclude: “Rimango dedicata a utilizzare la mia piattaforma per elevare gli altri attraverso le arti creative. Questa esperienza ha solo rafforzato la mia determinazione a continuare ad avere un impatto positivo nel mondo. Sono grata per il sostegno incrollabile dei nostri donatori, partner e sostenitori. La vostra fiducia e pazienza durante questo periodo difficile sono profondamente apprezzate mentre lavoriamo diligentemente per affrontare questi problemi e restiamo più forti nella nostra missione di aiutare chi ne ha bisogno”.

Chi è Naomi Campbell

Naomi Campbell, nata il 22 maggio 1970 a Londra, è una delle modelle più iconiche e influenti della storia della moda.

Di origini giamaicane, a soli 15 anni ha iniziato la sua carriera sulle passerelle. Negli anni ’80 e ’90 è diventata una delle top model più richieste, segnando un’epoca insieme a nomi come Cindy Crawford e Claudia Schiffer. È stata inoltre la prima modella nera a comparire sulle copertine di riviste di moda prestigiose come Vogue.

Oltre alla moda, Naomi ha avuto esperienze nel cinema, nella musica e in televisione, partecipando a film e reality show.