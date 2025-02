Sanremo 2025 al via per Carlo Conti con i record di Amadeus da battere: "Non mi interessano gli ascolti"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Carlo Conti è pronto a dare il via a Sanremo 2025, con la prima serata di martedì 11 febbraio che vedrà il direttore artistico condurre con Gerry Scotti e Antonella Clerici. I tre, presenti in conferenza stampa alla vigilia della kermesse canora, non hanno nascosto le loro emozioni, le ambizioni e gli obiettivi in vista del Festival pronto a iniziare.

Conti e il paragone col Sanremo di Amadeus

"Non è una sfida. I numeri di Amadeus sono imbattibili. Ha fatto cinque edizioni, con Fiorello, bellissime. Uno, tra l’altro, con Ariston vuoto, di una difficoltà enorme. Hanno superato ogni difficoltà possibile". Così Carlo Conti, conduttore del Festival di Sanremo. "Non guarderò gli ascolti, non mi interessano" ha aggiunto.

Clerici: "Nel mio lavoro può far bene fermarsi un po'"

"Qualche tempo fa sono stata lontana dalla tv per un po’. Non mi ero fermata per un mio problema personale, ma per decisione di altri. Nella nostra carriera tutti abbiamo vissuto momenti alti e bassi". Così Antonella Clerici, ricordando il periodo in cui – pur sotto contratto con la Rai – non ha lavorato. "Quel periodo mi ha insegnato a essere in pace con me stessa e ad avere una serenità e una leggerezza che oggi mi porto sul palco".

Scotti: "Avevo tanti sogni, Sanremo era stato accantonato"

"È stato un regalo di Carlo Conti, avevo tanti sogni nel cassetto e Sanremo lo avevo accantonato" ha detto Gerry Scotti, co-conduttore della prima serata.

Conti: "Non ho avuto nessun tipo di pressione politica"

"Non ci saranno i monologhi, ma non ho avuto nessun tipo di pressione politica e l’azienda si è fidata di me e mi ha dato carta bianca". Ad assicurarlo, nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo all’Ariston è stato lo stesso direttore artistico e conduttore Carlo Conti.

Scotti: "Mai sentito parlare di un vero interesse di Mediaset"

"Domanda futuristica, ma è più facile che conduca il Festival sulla Rai che Mediaset si prenda Sanremo" ha detto Gerry Scotti, parlando in un possibile interessamento della rete di Cologno Monzese di avere sui propri canali la kermesse canora in un futuro.