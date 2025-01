Gerry Scotti a Sanremo 2025 senza cachet, co-conduttore gratis per la prima serata: "In amicizia"

Gerry Scotti sarà il co-conduttore della prima serata di Sanremo 2025, insieme ad Antonella Clerici. Il volto Mediaset ha svelato a quanto ammonterà il suo cachet: zero euro. Scotti ha espresso la volontà di andare al festival senza compenso e “in amicizia”. “È bello poterselo permettere, – dice – è l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato”.

Via libera di Mediaset per Gerry Scotti a Sanremo

Gerry Scotti e Antonella Clerici saranno i co-conduttori della prima serata del 75° festival di Sanremo di martedì 11 febbraio, insieme al padrone di casa Carlo Conti.

La liberatoria di Mediaset, racconta Scotti all’Ansa, è arrivata praticamente subito: “Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti”.

Fonte foto: ANSA

Carlo Conti fra i co-conduttori della prima puntata del Festival di Sanremo 2025, Gerry Scotti e Antonella Clerici

“La domanda – ricorda Scotti – è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio”.

Scotti ci tiene a smentire chiunque abbia tirato in ballo una possibile sorta di “pax televisiva”: “Io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c’è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo. E poi Sanremo viene visto dalla comunità dei media come un evento quasi a canale unificato, il programma nazional popolare per eccellenza che mette al centro la musica”.

Perché Gerry Scotti va a Sanremo

Nel corso degli anni, il nome di Gerry Scotti è stato accostato più di una volta all’ipotesi Sanremo. “Stavolta ho pensato: togliamoci questo sfizio, vediamo com’è, poi con quelle due persone lì”, sorride alludendo a Carlo Conti e Antonella Clerici.

Nonostante Scotti e Conti siano stati spesso l’uno contro l’altro nella guerra dello share, il volto Mediaset sente di essere accomunato al conduttore di Sanremo da tante passioni, ovvero “la famiglia, il mare, la pesca, la barca, la musica, cose che contano più di tutto il resto”.

La musica al centro

Anche la differenza generazionale fra un nato nel 1956 come Gerry Scotti e i giovani di oggi non viene vista come un muro invalicabile: “I tempi cambiano, ma la musica è fondamentale, lo era per noi boomer con la chitarra davanti a un falò o con il mangiadischi, lo è per i ragazzi di oggi nell’era dei social”, commenta il conduttore.