Sanremo 2023, classifica prima serata: in testa Mengoni, fischi per Blanco, applausi per Ferragni e Benigni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

È iniziata la 73^edizione del Festival di Sanremo 2023. Super ospite della prima serata, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Roberto Benigni. L’attore ha tenuto un monologo sulla Costituzione italiana, a 75 anni dalla sua nascita. La co-conduttrice è stata Chiara Ferragni, che ha letto una lettera a se stessa. Sul palco anche i Pooh, ma soprattutto Blanco. Esibitosi prima insieme a Mahmood nell’iconica ‘Brividi’, vincitrice della passata edizione, il giovane cantante è tornato per da solo per cantare la sua ‘L’isola delle rose’, ma a causa di problemi tecnici, arrabbiato, ha distrutto la scenografia, prendendo a calci i fiori che lo circondavano. Fischi dal pubblico e critiche sui social. La serata si è poi chiusa con la classifica provvisoria dei primi 14 artisti in gara, frutto del voto della sala stampa. In testa Marco Mengoni, davanti a Elodie.

Sanremo 2023 prima serata: il monologo di Benigni davanti a Sergio Mattarella

Il Festival di Sanremo 2023 si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Subito dopo, standing ovation dell’Ariston per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha preso posto insieme alla figlia Laura in uno dei palchetti laterali del teatro, accompagnato da un lungo applauso.

Fonte foto: ANSA Roberto Benigni

Gianni Morandi ha quindi invitato il teatro a cantare insieme a lui l’inno italiano.

Quindi, il turno di Roberto Benigni. Dopo una battuta sul secondo mandato del capo dello Stato, paragonato “al quarto mandato di Amadeus, va fermato”, l’attore ha reso omaggio al padre di Sergio Mattarella, uno dei padri costituenti: “Lei e la Costituzione avete avuto lo stesso padre, possiamo dire che la Costituzione è sua sorella”.

Sanremo 2023 prima serata: super ospiti i Pooh, Mahmood e Blanco

Super ospiti della prima serata i Pooh, per la prima volta a Sanremo dopo l’addio del 2016 e la scomparsa di Stefano D’Orazio, in formazione con Riccardo Fogli. Pubblico in delirio, compresi gli orchestrali.

Medley di quasi un quarto d’ora con un carrellata sui successi del gruppo più longevo della musica italiana: da ‘Amici per sempre’ a ‘Dammi solo un minuto’, ‘Stai con me’, ‘Tanta voglia di lei’, ‘Pensiero’, ‘Piccola Katy’, ‘Chi fermerà la musica’. Alla batteria Phil Mer, figlio della moglie di Red Canzian e musicista affermato. Immancabile l’omaggio al batterista storico, Stefano D’Orazio.

Prima dei Pooh, gli altri super ospiti erano stati Mahmood e Blanco, che avevano cantato ‘Brividi’, canzone vincitrice della passata edizione.

Fonte foto: ANSA Blanco mentre distrugge la scenografia

Blanco è stato poi protagonista di un fuori programma: non ha sentito l’audio in cuffia mentre ha cantato il nuovo singolo ‘L’isola delle rose’, distruggendo gli arredi floreali sul palco e prendendosi i fischi del pubblico.

Amadeus ha provato a prendere il controllo della situazione, ammettendo che “era dai tempi di Bugo e Morgan che non accadeva nulla del genere“.

Nel mezzo, le esibizioni di Salmo e Piero Pelù, rispettivamente sulla nave di Costa Crociere e il Suzuki Stage, all’esterno dell’Ariston. Sul palco, invece, l’attrice Elena Sofia Ricci.

Il monologo di Chiara Ferragni e il selfie con Amadeus

Abito lungo nero scollato, una lunga stola bianca e sulle spalle la scritta ‘Pensati libera’, che mostra prima di scendere – con sicurezza – la temuta scala dell’Ariston.

Chiara Ferragni è entrata in scena così sul palco di Sanremo, scherzando su se stessa: “Sono mesi che faccio le scale del mio condominio e mi esercito a presentare“.

L’abito è stato dedicato alle donne vittime di violenza, tema tornato sul palco qualche ora dopo, con le attiviste della Dire, associazione che riunisce i centri anti-violenza a cui Chiara Ferragni ha scelto di devolvere l’intero cachet.

Nel corso della serata, l’imprenditrice digitale ha fatto leva sul concetto di empowerment femminile, esplicitato col naked dress color oro (“non sono nuda, è un disegno, il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna”) e soprattutto nel monologo, una lettera a Chiara bambina, un invito a tutte le donne a sconfiggere le insicurezze, a non sentirsi sbagliate, a non giudicarsi mamme imperfette se lavorano, a celebrare i propri successi: “Non sminuirti mai di fronte a nessuno. Se nascondi il tuo corpo sei una suora, se lo mostri sei una t****, è sessismo normalizzato: tu sfidali e non aver mai paura delle conseguenze di quello che sei. Essere donna non è un limite: lottate insieme ogni giorno per cambiare le cose. Io ci sto provando anche in questo momento. Ti vorrei abbracciare piccola Chiara, alla fine andrà tutto bene, sono fiera di te”.

Infine, con un selfie sul palco dell’Ariston insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, Chiara Ferragni ha inaugurato il profilo social individuale del direttore artistico: “Hai ancora un profilo di coppia alla tua età? Non va bene”, lo redarguisce l’influencer facendosi prestare il telefono da Giovanna Civitillo, moglie del conduttore. “Mi sono portata avanti con Giovanna e ho creato il tuo primo profilo personale, amadeusonoio. Ora vi taggo: ragazzi, mi raccomando, seguitelo tutti, abbiamo la prima foto sul profilo”. In pochi minuti, neanche a dirlo, il profilo Instagram ha sfiorato i 500 mila follower.

Fonte foto: ANSA Gianni Morandi, Amadeus e la co-conduttrice della prima serata, Chiara Ferragni

I cantanti in gara e la classifica

Alla fine della serata, la classifica provvisoria dei primi 14 cantanti in gara, frutto del voto espresso dalla sala stampa:

Marco Mengoni Elodie Coma_Cose Ultimo Leo Gassman Mara Sattei Colla Zio Cugini di campagna Mr. Rain Gianluca Grignani Ariere gIANMARIA Olly Anna Oxa