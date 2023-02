Sanremo 2023, Blanco sbotta e calcia i fiori sul palco: fischi dell'Ariston, la reazione dopo i problemi audio

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’attesa è finita, martedì 7 febbraio 2023 è andata finalmente in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2023, la 73esima edizione della kermesse canora. L’esordio della “quarta era Amadeus” sul palco dell’Ariston, tra Benigni, la reunion dei Pooh e la toccante lettera della co-conduttrice Ferragni alla “Chiara bambina”, ha visto mescolare emozioni ad attimi di caos scatenati dalla reazione improvvisa di Blanco durante la sua esibizione con “L’isola delle rose”.

Blanco calcia i fiori sul palco di Sanremo

Ritornato sul palco dell’Ariston dopo il successo di Sanremo 2022 con “Brividi” insieme all’amico e collega Mahmood, Blanco si è preso la scena della prima serata di Sanremo 2023. Chiamato all’esibizione bis con la sua “L’isola delle rose”, il nuovo singolo uscito da poche settimane, il cantante 19enne ha stupito tutti con una reazione inconsueta.

Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi (con un passato da calciatore), nel corso dell’esibizione ha cominciato a prendere a calci la scenografia, distruggendo letteralmente tutto ciò che incontrava la sua furia. A farne le spese, su tutti, i fiori presenti sul palco. Le rose, montate su dei supporti, sono state calciate e sparse su tutto il proscenio mentre la musica andava avanti, col 19enne che ha smesso di cantare.

Al termine dell’esibizione, tra gli occhi increduli di chi ha assistito alla scena, Blanco ha sottolineato che è stata una reazione a causa dei problemi audio che non gli hanno permesso di cantare il suo singolo. “Non mi sentivo in cuffia” ha detto il cantante, con la band alle sue spalle sorpresa.

Già nel corso dell’esibizione, guardando i tecnici del suono, Blanco aveva fatto cenno per far capire che qualcosa non andava, poi la reazione contro gli addobbi floreali che ha provocato non poche critiche. “Mi sono divertito lo stesso” ha detto Fabbriconi.

La reazione di Amadeus

Al termine dell’esibizione, sorpreso come tutti i presenti, il presentatore e direttore artistico Amadeus è entrato in scena per redarguire il 19enne. “Ma che guaio hai combinato” ha chiesto Amadeus a Blanco, mentre la reazione dell’Ariston non si è fatta attendere.

Fonte foto: ANSA Amadeus e Blanco sul palco dell’Ariston tra le rose scalciate dal cantante

“Era dai tempi di Bugo e Morgan che non capitava una cosa del genere” ha scherzato Amadeus, che ha poi provato a mantenere la calma in un Ariston infuocato dopo quanto successo. Gianni Morandi, co-conduttore insieme a Chiara Ferragni, è entrato in scena con la scopa per pulire il disastro di Blanco: “Sono rimasto sorpreso, non possiamo lasciare sporco qui”.

I fischi dell’Ariston a Blanco

Dopo quanto successo, è stato lo stesso pubblico dell’Ariston ad andare contro il cantante. Al termine dell’ultima nota de “L’isola delle rose”, la sala ha pesantemente criticato Blanco con i fischi e con l’invito a scusarsi per quanto accaduto.

Amadeus, diplomatico e nel tentativo di mantenere la calma, ha provato a smorzare i toni invitando Blanco a tornare più tardi sul palco per l’esibizione senza problemi tecnici, bis che però non si è concretizzato: “Non ci sono le condizioni”.

Social contro Blanco

Dura anche la reazione dei social, con i profili di Blanco presi d’assalto dagli utenti sconcertati per lo spettacolo visto sul palco dell’Ariston. “Ti devi vergognare” ha scritto un utente, con un altro che ha ricordato al 19enne che dietro a quegli addobbi floreali, oltre a esserci la bellezza di Sanremo, c’è il lavoro di tanti scenografi e poi l’aiuto di tanti assistenti che hanno dovuto ripulire il palco.

Valerio Scanu, vincitore del Festival del 2010, su Twitter ha commentato: “Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare. Se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti”.

Anche l’attrice Serena Autieri è andata contro Blanco, definendo “irrispettosa” la performance del 19enne che “sembrava guidato da rabbia ingiustificata e fuori luogo”. “Che schifo lo spettacolo di Blanco” ha chiosato invece il virologo Matteo Bassetti.

Ci scherza su invece Leonardo Pieraccioni, che sui social ha condiviso un video invitando Fabbriconi a casa sua: “Senti Blanco, c’ho da potare una siepe se puoi venire domani mattina. Si è fatto male il giardiniere, vieni a potare anche con le mani”.