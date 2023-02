Sanremo, Chiara Ferragni e la violenza psicologica subita: le parole in conferenza. A chi devolverà il cachet

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della prima serata del Festival di Sanremo 2023, che co-condurrà assieme ad Amadeus e Gianni Morandi, Chiara Ferragni ha affrontato diversi temi, tra cui la violenza psicologica subita.

Chiara Ferragni e il racconto della violenza psicologica subita

Chiara Ferragni, commentando la sua decisione di devolvere il cachet di Sanremo 2023 all’associazione Dire (Donne in Rete contro la Violenza), ha spiegato in conferenza stampa: “Di violenza psicologica si parla poco e da poco tempo: davo motivazioni a comportamenti inaccettabili, come troppa gelosia, gente che non voleva che brillassi”.

Poi ha aggiunto: “Non avevo capito che fosse un tipo di violenza. Ne ho letto per la prima volta un paio di anni fa e mi sono riconosciuta in tanti di questi atteggiamenti: mi sono resa conto che è successo a tutte di essere sminuite, bloccate e siamo ancora le prime a giustificare comportamenti che andrebbero condannati. La violenza fisica si riconosce più facilmente, quella psicologica è più subdola“.

Chiara Ferragni e la domanda sui “testi sessisti” di Fedez

In conferenza stampa, a Chiara Ferragni è stata rivolta anche la seguente domanda: “Che dice a suo marito che in passato ha scritto testi sessisti?”.

Questa è stata la risposta della co-conduttrice di Sanremo 2023: “Potete chiederlo a lui, è qui. Deve rispondere lui. Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”.

Cosa farà Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Oltre a co-condurre la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni avrà spazio anche per un suo monologo.

Fonte foto: ANSA Amadeus e Chiara Ferragni in conferenza stampa.

In conferenza, ha preannunciato: “Non sono conduttrice, né attrice, porterò me stessa con tutta la mia emozione. Ho accanto a me persone che mi hanno fatto sentire molto accolta”. Poi ha aggiunto: “Voglio portare un messaggio, con la mia presenza e con i miei vestiti, tutti legati da un filo rosso. Porterò me stessa e spero di riuscirci“.

Sull’odio, in risposta a una domanda posta dai giornalisti, Chiara Ferragni ha poi dichiarato: “L’odio fa sempre male e fa bene parlarne. Siamo abituati all’idea che se ti esponi è giusto essere insultati. Il mio augurio è quello di andare avanti e non dare importanza a chi critica per puro gusto di farlo”.

Sulla sua presenza a Sanremo, Chiara Ferragni ha anche detto: “Non mi sarei mai immaginata a Sanremo. Il Festival è il programma tv più visto, è un’icona culturale, ma io ho iniziato a seguirlo assiduamente grazie ad Amadeus, per il suo lavoro per renderlo intergenerazionale. È una sfida. Un futuro in tv? Non penso che la tv sia il mio linguaggio, ma mai dire mai”.