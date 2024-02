Russell Crowe ospite di Sanremo 2024 nella 3ª serata: cachet, il legame con Roma e le date del tour in Italia

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Russell Crowe sarà l’ospite della terza serata di Sanremo 2024 di giovedì 8 febbraio. Attorno alle 23:20 l’attore premio Oscar scambierà qualche battuta con Amadeus e poi suonerà. L’esibizione precede il tour della band Russell Crowe & The Gentlemen Barbers, che ha in programma alcune date anche in Italia.

Nessun cachet per Russell Crowe a Sanremo 2024

Per Crowe si tratta della seconda volta a Sanremo: la prima fu nel 2001. Allora la conduttrice era Raffaella Carrà e l’attore venne invitato sull’onda del successo de Il gladiatore.

Crowe parteciperà gratis a Sanremo 2024. L’attore non ha neppure chiesto il rimborso per le spese di viaggio.

“Russell Crowe mi ha scritto una lettera carina, di grande affetto per il Festival. Lui è in Australia e sta girando un film, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto venire a cantare il suo blues. E così con Fiorello abbiamo pensato di portarlo all’Ariston”.

Così aveva raccontato Amadeus durante l’incontro per il pre-ascolto dei brani. “Viene a sue spese, per il piacere di esserci”, aveva aggiunto il conduttore.

L’annuncio della partecipazione di Russell Crow in qualità di ospite a Sanremo era stato fatto a metà gennaio. L’attore aveva diffuso un video-messaggio: “Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell’invito, non vedo l’ora di raggiungervi. Ho scoperto di

essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c’è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l’inferno!”

Fonte foto: ANSA

Russell Crowe e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante una cerimonia in Campidoglio il 14 ottobre 2022.

Crowe sale sul palco di Sanremo a 24 ore da un’altra star di Hollywood, John Travolta, il cui balletto ha suscitato polemiche e accuse.

Il legame di Russell Crowe con Roma

L’attore neozelandese – indimenticabile volto di Massimo Decimo Meridio – ha sviluppato un profondo legame con Roma all’epoca delle riprese de Il Gradiatore.

Crowe è stato in passato ospite in Campidoglio del sindaco Roberto Gualtieri, che lo ha insignito di un’onorificenza per essersi fatto Ambasciatore di Roma nel mondo.

L’attore, negli anni, ha anche partecipato a una serie di eventi istituzionali e culturali nella Capitale. Roma è stata poi scelta da Crowe per il lancio mondiale del suo thriller Poker Face.

Russell Crowe in tour In Italia

Sei le date italiane nel 2024 della band Russell Crowe & The Gentlemen Barbers:

Roma – 23 giugno, Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere;

– 23 giugno, Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere; Pompei – 9 luglio, Anfiteatro degli scavi;

– 9 luglio, Anfiteatro degli scavi; Ascoli Piceno – 11 luglio;

– 11 luglio; Piacenza – 13 luglio, Palazzo Farnese;

– 13 luglio, Palazzo Farnese; Varese – 14 luglio, Giardini Estensi;

– 14 luglio, Giardini Estensi; Bologna – 16 luglio, Teatro Comunale Nouveau.

“Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica – annuncia Crowe – ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”.