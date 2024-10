Roma, va a scuola con una pistola e la mostra in classe: arrestato 18enne, l'arma era di un uomo deceduto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È entrato a scuola con una pistola e, per vantarsi, l’ha mostrata a una compagna di classe. La brutta vicenda è avvenuta tra le mura di un Istituto paritario di Roma, in zona Tiburtina. Lo studente coinvolto è un 18enne residente vicino a Bracciano che, in seguito all’allarme lanciato dagli insegnanti, è stato arrestato. Il padre del giovane è stato invece denunciato.

Il 18enne entrato in una scuola di Roma con una pistola

L’episodio ha avuto luogo nella scuola capitolina nella mattinata di lunedì 30 settembre.

Il giovane ha mostrato l’arma, un revolver, a una compagna di classe che, preoccupata, ha immediatamente avvertito i docenti della struttura scolastica, come riportato dal quotidiano Il Messaggero.

Il 18enne denunciato è residente vicino a Bracciano, comune fuori Roma

Da qui è scattato l’allarme, con il successivo intervento della polizia.

Il ragazzo arrestato per detenzione illegale

In seguito alla segnalazione arrivata dall’istituto, gli agenti dei commissariati di Fidene e di Ladispoli si sono recati presso l’abitazione del giovane, residente nei pressi di Bracciano, fuori Roma.

Qui è avvenuta la perquisizione dell’appartamento, nel corso della quale le forze dell’ordine hanno trovato l’arma insieme ad alcune pallottole.

Il 18enne è stato quindi arrestato per detenzione illegale.

L’arma appartenuta a un uomo deceduto

Il ragazzo si è difeso sostenendo di aver trovato la pistola per strada. In particolare, avrebbe detto di aver rinvenuto l’oggetto in prossimità di un cassonetto dei rifiuti.

Successivamente si è scoperto che l’arma apparteneva a un uomo deceduto che la deteneva legalmente.

Anche il padre del giovane è stato denunciato dalle autorità.

La detenzione illegale di armi in Italia

Nel nostro Paese la detenzione illegale di armi è un reato disciplinato dal Codice Penale e dalla legge sulle armi.

Chiunque possieda, trasporti o venda armi senza le necessarie autorizzazioni rischia sanzioni penali severe, che possono includere multe particolarmente elevate e pene detentive fino a 10 anni, a seconda della gravità del reato e del tipo di arma.

Le leggi regolano non solo le armi da fuoco, ma anche quelle bianche e le munizioni.