Uomo ferito a colpi di arma da fuoco a Milano in via Lorenteggio: spari in cortile, grave un 32enne italiano

Un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco, nella mattinata di venerdì 7 giugno, in via Lorenteggio a Milano. La vittima è un 32enne italiano, le sue condizioni sono gravi.

Cosa è successo in via Lorenteggio a Milano

Il fatto è avvenuto poco dopo le 8 del mattino di venerdì 7 giugno all’interno del cortile di uno stabile al civico 183 di via Lorenteggio, periferia sud di Milano.

Stando a quanto riferito dal 118 e riportato dal ‘Corriere della Sera’, il ferito, un 32enne italiano con precedenti, è stato colpito a una gamba e, a causa del molto sangue perso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano. Non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: ANSA

Il sopralluogo della Polizia Scientifica nel cortile dello stabile in via Lorenteggio a Milano in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco, nelle prime ore del mattino di venerdì 7 giugno.

Il racconto dei testimoni

Stando al racconto di alcuni testimoni, l’aggressore avrebbe sparato tre colpi. Secondo le prime informazioni, però, il 32enne sarebbe stato raggiunto da un solo proiettile.

L’ipotesi di una lite in contesto familiare

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è possibile che tutto sia avvenuto all’interno del contesto familiare. Diverse le persone che sono state ascoltate in queste ore dagli investigatori.

Prima del ferimento del 32enne a colpi di pistola, ci sarebbe stata una lite all’interno di un appartamento in cui abita la vittima.

L’altro episodio di cronaca a Milano

Nelle ultime ore la città di Milano è stata scossa da un altro fatto di cronaca: nella notte tra giovedì e venerdì, nella zona delle Colonne di San Lorenzo, un’automobile con a bordo una coppia di fidanzati tedeschi è finita vittima dell’assalto di un gruppo di ragazzini.

La baby gang ha colpito con calci e pugni la vettura, portandola allo scontro con altri mezzi che erano parcheggiati. Nell’impatto uno degli pneumatici dell’automobile è esploso. Anche il dehor di un locale affacciato sulla strada è rimasto danneggiato. Il bilancio finale di quanto avvenuto nella zona delle Colonne di San Lorenzo è di 7 feriti. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze e un’auto medica.