Ritrovato Cristian Molnar nel Natisone? Recuperato un corpo vicino al greto, sarebbe del 25enne disperso

Il cadavere di una persona è stato trovato nel Natisone, a Premariacco, nei pressi del greto del fiume dove è avvenuto l’incidente che ha coinvolto Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. Non c’è ancora l’identificazione ufficiale, ma si tratterebbe di quello di Cristian, il 25enne che risultava ancora disperso.

Nella mattinata di oggi, domenica 23 giugno. i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno ritrovato un corpo privo di vita nei pressi del greto del Natisone, in provincia di Udine.

Si tratta quasi sicuramente di Cristian Molnar, il 25enne che era stato travolto dalla piena del fiume assieme alle amiche Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23.

Si attende l’identificazione ufficiale, ma secondo quanto riporta Ansa gli inquirenti sono certi che si tratti di lui.

Dove è stato trovato il corpo

Come riporta Ansa, il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco in una pozza nei pressi del greto del Natisone, non lontano dai punti in cui erano state trovate le due ragazze il 2 giugno scorso.

A consentire il ritrovamento del corpo è stato l’abbassamento del livello delle acque del fiume avvenuto negli ultimi giorni.

Notizia in aggiornamento