Tre ragazzi dispersi dopo la piena del fiume Natisone a Premariacco (Udine): travolti dalla furia dell'acqua

Tre ragazzi risultano dispersi: è un drammatico bollettino che arriva a seguito della piena del fiume Nasone a Premariacco, in provincia di Udine, con il livello dell’acqua che continua ad innalzarsi. Secondo le prime informazioni, dei tre giovani – un ragazzo e due ragazze – si sarebbero perse le tracce nel primo pomeriggio di venerdì 31 maggio. Poco prima gli stessi avevano lanciato l’allarme chiamando i soccorritori per chiedere aiuto, comunicando che in quel momento si trovavano su un isolotto, impossibilitati a guadagnare la terraferma. Una conseguenza, quella riferita alle autorità, delle piogge torrenziali che per ore hanno tenuto sotto scacco il territorio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, tuttavia, non sono stati in grado di rintracciare il gruppo.

Tre ragazzi dispersi a Premariacco

Come scrive ‘Udine Today’, i tre giovani si trovavano nei pressi del Ponte Romano di Premariacco, in provincia di Udine. Le drammatiche immagine diffuse dal Tgr Regionale del Friuli Venezia Giulia mostrano il ragazzo tenere strette a sé le due ragazze, mentre la furia dell’acqua del fiume in piena minaccia la loro incolumità.

Secondo una prima ricostruzione, a lanciare l’allarme sarebbe stato un passante – probabilmente, dunque, non i tre giovani come riportato da ‘Ansa’ – che ha notato il gruppo in difficoltà e ha subito allertato i soccorsi.

Tre ragazzi risultano dispersi a Premariacco (Udine) dopo essere stati avvistati su un isolotto, minacciati dalla piena del fiume Natisone. Le ricerche dei soccorritori sono in corso

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con elicotteri, gommone e con l’impiego di sommozzatori, ma i tre giovani risultano dispersi. Le ricerche sono ancora in corso.

Ad aggiornare i cittadini sull’avanzamento dei soccorsi è il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, sulla sua pagina Facebook. Nel frattempo è arrivato un primo resoconto sulla dinamica dei fatti.

I soccorsi nel fiume Natisone, in piena dopo le piogge

Come riporta ‘Ansa’, una volta ricevuta la segnalazione i vigili del fuoco si sono immediatamente portati sul posto e durante la prima perlustrazione sono riusciti a individuare i giovani dispersi. I tre lottavano contro la corrente del Natisone, allo stremo delle forze, stringendosi fra loro per non perdere l’equilibrio e non farsi trascinare dalle acque.

Sempre secondo la nota agenzia, i vigili del fuoco hanno tentato di avvicinarsi ai tre giovani con una gru per poi lanciare una corda, ma senza riuscire ad agganciarla. Sotto gli occhi dei soccorritori, dunque, i ragazzi sono stati trascinati dalla corrente.

Avvistata un’auto, indagano i carabinieri

I carabinieri, nel frattempo, hanno rinvenuto un’auto con targa romena, ma non è dato sapere se appartenga ai tre dispersi. Secondo i militari, i tre potrebbero aver parcheggiato il mezzo per una passeggiata in mezzo alla natura, durante la quale potrebbero aver guadato il Natisone per raggiungere l’isolotto, favoriti dal basso livello dell’acqua.

Successivamente potrebbero essere stati sorpresi dalla pioggia e, conseguentemente, potrebbero essere rimasti bloccati sull’isolotto a seguito della piena del fiume. I carabinieri solo al lavoro per risalire all’identità dei giovani. Le ricerche interessano il tratto del fiume che collega Premariacco a Marsano.

La nota del sindaco: “Una preghiera per loro”

Tra la popolazione di Premariacco c’è grande apprensione. È quanto si evince da una nota del sindaco Michele De Sabata, che dal suo profilo Facebook tiene aggiornati i cittadini sulla vicenda.

Il primo cittadino parla di “un filmato che strappa il cuore”, ma che riporterebbe “commenti audio e scritti” che definisce “vomitevoli“. Allo stesso tempo, il sindaco chiede “una preghiera per loro“. Per quanto riguarda i soccorsi, De Sabata comunica che “è arrivata anche una barca dei pompieri che proverà a risalire il fiume da Orsaria”, ma “purtroppo il fiume sta aumentando“.

Ancora non arretra l’ondata di maltempo che sta interessando il nord Italia, con il Friuli Venezia Giulia tra le regioni a rischio idrogeologico, rischio idraulico e rischio temporali nel weekend a cavallo tra mese e maggio. Per la sicurezza dei residenti, infatti, è stata diramata l’allerta gialla.