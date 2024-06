Trovati i corpi di due dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone: la piena li aveva travolti e trascinati

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Sono stati trovati i corpi senza vita di due dei tre ragazzi scomparsi nelle acque del fiume Natisone, a Orsaria di Premariacco (Udine). La piena del corso d’acqua li aveva travolti e trascinati via lo scorso venerdì 31 maggio. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, dopo che le ricerche erano riprese alle prime luci dell’alba.

Trovati i corpi di due dei tre ragazzi dispersi nel fiume Natisone

I corpi rinvenuti sono quelli di Patrizia Cormos e Bianca Doros, che si trovavano sulla spiaggetta dove sono state travolte insieme all’amico Cristian Molnar.

Sono stati trovati lungo le sponde del fiume, uno a 700 metri dal greto e l’altro poco più lontano, a circa un chilometro.

Fonte foto: ANSA I vigili del fuoco controllano le rive del fiume Natisone alla ricerca dei giovani dispersi a Premariacco

A individuarli sono state le squadre dei vigili del fuoco e della Protezione civile, impegnate nelle attività di ricerca per il terzo giorno consecutivo, come riportato dal Corriere della Sera.

In seguito alla seconda notte di ricerche senza risultati, all’alba di domenica 2 giugno gli elicotteri e i droni avevano ripreso a monitorare il territorio.

I giovani travolti dalla piena del fiume

I tre giovani si trovavano nei pressi del Ponte Romano di Premariacco (Udine).

Le drammatiche immagine diffuse dal Tgr Regionale del Friuli Venezia Giulia avevano mostrato il ragazzo tenere strette a sé le due ragazze, mentre la furia dell’acqua del fiume in piena tentava di trascinarli via.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un passante, che aveva notato il gruppo in difficoltà e ha subito allertato i soccorsi.

Le parole del sindaco di Premariacco

“Sono ripartite in maniera massiccia le ricerche – aveva comunicato il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, prima del ritrovamento -. Ritengo che il meteo di oggi e il livello dell’acqua possano mettere nelle condizioni di operare i sub in maniera costante ed efficace, anche se le correnti che contraddistinguono il tratto più complesso, ovvero quello tra Premariacco e Paderno, sono sempre pericolose anche per i più esperti“.

“Tutti sono operativi e credetemi sono tantissime persone -aveva aggiunto il primo cittadino -. Un grazie particolare va a tutti i miei colleghi e ai cittadini, agli alpini e ai volontari civici che si sono divisi i compiti di vicinanza ai genitori e in aiuto a tutti i soccorritori. Questa è l’ennesima dimostrazione che siamo una ottima comunità. Forza e coraggio“.