Ritrovata l’anziana Giuseppina Bardelli dispersa nei boschi a Varese da 4 giorni: sana e salva, ma sotto shock

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Era dalla serata di mercoledì 21 agosto che non si avevano più notizie di Giuseppina Bardelli, 89enne originaria della provincia di Varese di cui era stata denunciata la scomparsa. La donna si era perduta nei boschi nel passo della Forcora, dove era recata in cerca di funghi in compagnia del figlio di 57 anni. Dopo 4 giorni di paura, Bardelli è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco e condotta in ospedale per i necessari accertamenti.

Ritrovata Giuseppina Bardelli, 89enne scomparsa

Giuseppina Bardelli, 89 anni, residente nel comune di Malnate, in provincia di Varese, si è perduta nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto.

Si trovava nella vicina zona boschiva del Passo della Forcora, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca, assieme al figlio di 57 anni. Alla ricerca di funghi commestibili, la donna si è allontanata dal figlio, che ne ha subito perso le tracce.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Le ricerche dei Vigili del Fuoco

L’uomo è rientrato da solo, dando immediatamente l’allarme. Sui social, la famiglia ha diffuso foto e identikit della donna, descrivendone l’abbigliamento al momento della scomparsa.

Quattro giorni da sola nei boschi

Sono così iniziate le ricerche di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Attivi anche i droni del Sapr – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remotom il Nucleo Cinofili e numerosi volontari.

Dopo quattro giorni di incessanti ricerche, la donna è stata ritrovata sana e salva nel pomeriggio di domenica 25 agosto. L’anziana è stata ritrovata in una zona impervia, dove è finita presumibilmente in seguito a una caduta.

Condotta in ospedale per accertamenti, si trova in buone condizioni generali, seppur presenti segni di disidratazione e un forte stato di shock.

Stando alle prime ricostruzioni, Giuseppina Bardelli si sarebbe tenuta in forze bevendo l’acqua piovana.

Il racconto del salvataggio a Varese

Decisive nel salvataggio sono state le urla che la donna ha trovato la forza di fare accorgendosi della presenza di persone nel bosco.

“Nel corso della battuta avviata – si legge nella cronaca diffusa dai Vigili del fuoco – alcuni operatori udivano delle urla di aiuto”.

In una zona scoscesa, ricoperta da felci alte, i vigili hanno rinvenuto una donna ancora cosciente, presso riconosciuta come Giuseppina Bardelli.