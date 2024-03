Rischio attentati nella Russia di Vladimir Putin, la Farnesina avverte gli italiani che si trovano a Mosca

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Russia è a rischio attentati. Il primo allarme è stato lanciato dall’ambasciata degli Stati Uniti in Russia, che ha variato il proprio livello di rischio e invitato i cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia anche solo momentaneamente di “lasciare immediatamente il Paese”. Non è la prima volta che l’ambasciata lancia messaggi preoccupati ai propri connazionali e le motivazioni di oggi non sono molto diverse dal passato. In questo caso il rischio per i cittadini americani è di essere arrestati da funzionari di sicurezza del governo russo, con l’applicazione in modo arbitrario della legge locale. Anche la Farnesina ha voluto avvertire gli italiani che si trovano a Mosca, ma perché la città sarebbe a rischio attentati da parte di gruppi armati stranieri.

Rischio attentati in Russia

Dagli Stati Uniti all’Italia, fino all’ambasciata britannica, i messaggi di avvertenza ai cittadini in Russia si moltiplicano. Dopo i fatti di ieri, quando è stata smantellata una cellula dell’Isis nella regione di Kaluga, l’allarme attentati è cresciuto (un incubo che si affianca a quello dell’ingresso della Svezia nella Nato).

Inoltre diversi servizi d’intelligence russi hanno messo in guarda su un possibile attacco a una sinagoga a Mosca entro le prossime 48 ore.

Messaggio dalla Farnesina

Anche la Farnesina è arrivata a suggerire ai cittadini italiani in Russia di fare attenzione. In particolare l’attenzione è sull’evitare ogni forma di assembramento a Mosca. Non solo raduni spontanei, ma anche la partecipazione a eventi culturali con grossa affluenza di pubblico.

Dal sito ViaggiareSicuri del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si può leggere nella sezione “Assembramenti nella città di Mosca”, l’avviso. Alla luce di un possibile attacco, per quanto sventato dalle autorità russe, ai cittadini italiani viene suggerito di continuare a evitare nelle prossime settimane di riunirsi in gruppi numerosi.

La risposta della Russia

“Non è la prima volta che sentiamo inviti da parte degli Usa ai loro connazionali a lasciare la Russia. Non c’è in quest’ultima nulla di nuovo”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov (che ha dichiarato come la Russia sia pronta a usare il nucleare), in risposta all’annuncio dell’ambasciata USA.

Anche in risposta al rischio attentati la Russia fa sapere che quelli sventati sono “tentativi occidentali di destabilizzare la situazione” (Tass).Un caso recente è quello del gruppo dell’Isis, che le autorità russe hanno fermato in tempo.