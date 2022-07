La Regina Elisabetta e le spese pazze: la cifra che accende le polemiche

Scoppia la polemica nel Regno Unito per i buchi delle casse reali. Nonostante il bilancio in rosso per le conseguenze economiche della pandemia, negli ultimi 12 mesi la famiglia reale ha continuato ad aumentare di molto le sue spese: circa il 17 per cento in più rispetto al 2021, oltre 102 milioni di sterline nell’anno del Giubileo di platino della Regina Elisabetta.

Le critiche sul bilancio della famiglia reale

La cifra è stata resa nota da Sir Michael Stevens, il “Keeper of the Privy Purse”, responsabile delle finanze della regina Elisabetta, e non ha fatto piacere ai contribuenti inglesi.

La pubblicazione dei conti del bilancio annuale del Sovereign Grant, “Fondo Sovrano” costituito dagli stanziamenti sovvenzionati con denaro dei cittadini britannici per le spese e i rimborsi destinati alla famiglia reale, sta suscitando non poco imbarazzo a corte.

Nella premessa di un portavoce alla diffusione dei dati, la “Royal Family” si dice “molto consapevole” dell’aumento del costo della vita della gente, cosa che non la sottrae al biasimo dell’opinione pubblica sulla gestione delle finanze che dovrebbero servire per mantenere le residenze e sostenere i reali nel loro “lavoro” di soft diplomacy e di acceleratori di turismo e d’indotto economico per il Paese.

Fonte foto: ANSA La folla davanti Buckingham Palace per i festeggiamenti del Giubileo della Regina

Gli scandali della famiglia reale

Al centro delle critiche ci sono i diversi scandali che hanno travolto i reali, dall’ultimo caso delle valigette di soldi in contanti incassate dal Principe Carlo e provenienti da un chiacchierato sceicco del Qatar “per beneficenza”, fra il 2011 e il 2015, al noto coinvolgimento del principe Andrea, nell’inchiesta sugli abusi sessuali del defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein, fino alle ultime rivelazioni sull’inchiesta condotta dalla famiglia reale in seguito alle accuse di bullismo rivolte a Meghan Markle.

Le voci di spesa

Una delle maggiori voci tra le uscite della famiglia reale sarebbe rappresentata dal costo del mantenimento e restauro di Buckingham Palace. Si tratta di un’operazione di grande riqualificazione spalmata su dieci anni, che ha portato ad un incremento di spesa pari al 41%, tradotto in circa 54,6 milioni di sterline.

Elisabetta II ha infatti scelto di trasferire la sua dimora a Windsor e di lasciare così il castello che fu scelto dall’antenata Vittoria aperto esclusivamente ai turisti e a eventi.