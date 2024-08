Re Carlo licenzia le guardie private del Principe Andrea: la mossa per per spingerlo a lasciare il Royal Lodge

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Attriti nella famiglia reale britannica. Re Carlo avrebbe infatti deciso di licenziare le guardie private per la sicurezza del Principe Andrea, in modo da convincere il fratello minore a lasciare il Royal Lodge, la residenza da trenta milioni di sterline nel Windsor Great Park (nel Berkshire). Andrea, duca di York, vive lì insieme all’ex moglie Sarah Ferguson.

Re Carlo e le guardie del Principe Andrea al Royal Lodge

Il sovrano del Regno Unito aveva iniziato a pagare le guardie private nel 2022, dopo la rimozione dei poliziotti di Andrea a causa del suo coinvolgimento nello scandalo dell’imprenditore Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni.

Tuttavia, come scritto dal Daily Mail, il corpo privato smetterà di prestare servizio nella residenza a partire dal prossimo autunno.

Fonte foto: ANSA Re Carlo III durante la visita a un festival che celebra la cultura e gli affari britannici e francesi, a Bordeaux

“Tutti credono che questo significhi che il Duca dovrà lasciare il Royal Lodge – ha aggiunto un fonte interna a un altro quotidiano britannico, il The Sun -, perché quale altro motivo potrebbe esserci per privarlo della sua sicurezza? Non è un segreto che il re lo voglia fuori“.

La residenza

Il Principe Andrea si era trasferito al Royal Lodge nel 2003, dopo aver firmato un contratto di locazione di 75 anni e aver versato un pagamento iniziale di un milione di sterline.

Dopo essersi stabilito nella dimora, il membro della Royal Family aveva speso circa 7 milioni per vari lavori di ristrutturazione. In base al contratto sottoscritto, l’uomo avrebbe dovuto provvedere alla riverniciatura delle pareti esterne ogni 5 anni (a partire dal 2008) e alla ristrutturazione degli interni ogni 7 anni (dal 2010).

A inizio 2024, il Duca di York aveva rifiutato di “traslocare” nella vicina Frogmore Cottage, la dimora dove hanno vissuto in passato Harry e Meghan.

Chi è il Principe Andrea, Duca di York

Andrea nasce a Buckingham Palace il 19 febbraio 1960, terzogenito della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo, Duca di Edimburgo.

A 26 anni veste i panni di ufficiale di aviazione della forza navale e successivamente quelli di comandante di nave e di Senior Pilot, nel 1996. Nel 1984, tra un servizio militare e l’altro, convola a nozze con Sarah Ferguson (soprannominata Fergie), divenuta duchessa di York.

Nel 2011 la sua amicizia con il finanziere americano Jeffrey Epstein (condannato per abusi sessuali) lo mette nei guai. Una donna, Virginia Giuffre, accusa infatti il principe per presunte molestie sessuali ricevute all’età di 17 anni.