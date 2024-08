Il principe Harry annoiato anche per colpa di Meghan, le rivelazioni sulle "enormi tensioni" fra i Sussex

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Rivelazioni sui Sussex. Lo scrittore Tom Quinn parla di un Harry annoiato dalla vita lontano da Londra e la situazione starebbe creando tensioni con Meghan.

La noia di Harry dopo l’addio a Londra

Lo scrittore Tom Quinn, esperto di famiglia reale britannica, ha riportato alcuni dettagli della vita dei Harry e Meghan, la coppia allontanatasi dalla vita di corte che ora vive in California, negli Usa.

Secondo quanto riportato dallo scrittore, Harry non si starebbe adattando molto bene alla vita lontana dalla corte, risultando più volte annoiato e lontano dal mondo della moglie.

Fonte foto: ANSA Harry e Meghan a un evento

“Harry si annoia sempre di più e guarda indietro, dall’altra parte dell’Atlantico, dove vive ancora la maggior parte dei suoi amici dell’esercito e della scuola e che non vede mai perché non vogliono fargli visita negli Stati Uniti, trovando Meghan difficile” ha dichiarato Quinn

La vita di Harry e Megan

Lo scrittore ha poi proseguito dettagliando la situazione tra la coppia e i problemi che Harry starebbe avendo nel supportare la moglie nel proprio lavoro.

“Per i Sussex non è facile trascorrere giorni e settimane in cui non hanno molto da fare. Meghan è molto motivata sul lavoro e non può certo biasimare il marito per non essere un genio degli affari” dichiara Quinn

“Harry è stato educato solo per essere un membro della famiglia reale. Non ha molto da fare nella vita quotidiana” ha continuato lo scrittore calcando sulla noia del principe.

Le tensioni tra i Sussex

Meghan Markle lancerà a breve il suo marchio di lifestyle ‘American Riviera Orchard’ e sta filmando la sua prossima serie serie con Netflix. Il suo impegno richiede un supporto che il principe non sembra contento di dare.

“Dopo aver portato a spasso il cane e magari essere andato a fare un giro in macchina non ha altro da fare che supportare la moglie” prosegue Quinn nelle indiscrezioni che ha rilasciato dal Mirror.

“Meghan ha, invece, bisogno di qualcuno che abbia una forte determinazione nell’avere successo. Tutto ciò ha portato a enormi tensioni” ha poi concluso lo scrittore, adombrando problemi sulla relazione tra i due.