Un nuovo film Netflix racconta gli scandali del principe Andrea: la denuncia di Giuffre e il caso Epstein

Si continua a parlare della famiglia reale d’Inghilterra, già al centro delle cronache dopo l’annuncio delle malattie di Re Carlo e Kate Middleton. Stavolta, però, il tono è diverso: nel mirino c’è il principe Andrea, sui cui pesa una denuncia per violenza e stupro, dall’americana Virginia Roberts Giuffre, e un presunto coinvolgimento nel caso Epstein.

Scoop, il film Netflix sul principe Andrea

Scoop è il titolo del nuovo docu-film firmato Netflix dedicato alla controversa figura del principe Andrea d’Inghilterra, fratello del Re Carlo.

Il film mette in scena l’intervista rilasciata dal principe al programma della Bbc Newsnight, nel tentativo di difendersi dalle accuse relative a un coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein.

Adattamento del libro della produttrice televisiva Sam McAlister Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews, si mostra quel che accadde nel dietro le quinte della trasmissione.

A interpretare il terzogenito della defunta regina Elisabetta è l’attore Rufus Sewell, affiancato da un cast tutto al femminile: Emily Maitlis, la giornalista che lo intervistò; la produttrice Billie Piper e la segretaria del reale Keeley Hawes.

Furono proprio le donne della Bbc, infatti, a negoziare e condurre l’interrogatorio televisivo di Andrea, allontanato dalla famiglia in quanto fonte di imbarazzo di fronte agli occhi dell’opinione pubblica.

Il film è arrivato sulla piattaforma nella serata del 5 aprile 2024, ma non sembra preoccupare il principe che, la mattina successiva, è stato avvistato tranquillo in una gita a cavallo.

Le accuse di Virginia Giuffre e l’amicizia con Epstein

Il principe Andrea conobbe l’uomo d’affari americano Jeffrey Epstein nel 1999, e tra i due nacque una profonda e lunga amicizia. Si dice che il reale lo presentasse agli eventi ufficiali come suo consigliere.

Circa dieci anni dopo, attorno al 2010, negli Stati Uniti giungono le prime accuse a Epstein per sfruttamento della prostituzione minorile – accuse che lo porteranno alla detenzione in carcere nel 2019, dove muore (ufficialmente per suicidio) nello stesso anno.

Nel 2021, Virginia Roberts Giuffre, oggi 38 anni, tra le principali vittime di Epstein, intenta una causa civile anche contro il principe Andrea.

La donna accusa il fratello del re di averla violentata in tre diverse occasioni, tra il 2001 e il 2002, quando era ancora minorenne.

A riprova una foto che la ritrae in compagnia del principe, nell’appartamento di Ghislane Maxwell, compagna e complice di Epstein, condannata a 20 per sfruttamento della prostituzione minorile.

Il principe Andrea non finirà mai in tribunale, raggiungendo un accordo extragiudiziale con Giuffre a fronte di una cospicua cifra, sotto forma di donazione all’ente di beneficenza di Giuffre, a sostegno dei diritti delle vittime di abusi.

Nonostante il mancato processo, le accuse (e la disastrosa intervista) portarono la famiglia reale a costringere Andrea a rinunciare a titoli monarchici e militari e al ritiro dalla vita pubblica.