Quali sono i voli a rischio per lo sciopero di venerdì 21 aprile: i motivi della protesta e i voli garantiti

Disagi in vista del ponte del 25 aprile per molti italiani. Si terrà venerdì 21 aprile lo sciopero generale del settore trasporto aereo italiano. Lo sciopero scatterà dalle ore 00.01 di venerdì 21 aprile e durerà fino alle ore 24.00 e dunque rischia di mettere a rischio la partenza di molti voli su tutto il territorio nazionale. Garantiti i voli nelle fasce di garanzia 7.00/10.00 e 18.00/21.00.

I voli garantiti

L’Enac ha diffuso in un comunicato l’elenco di voli garantiti durante lo sciopero generale del 21 aprile.

Voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale

EJU 3569 MALPENSA (LIMC) CAGLIARI (LIEE)

EJU 4103 NAPOLI (LIRN) PALERMO (LICJ)

EJU 4104 PALERMO (LICJ) NAPOLI (LIRN)

EJU 4115 NAPOLI (LIRN) OLBIA (LIEO)

EJU 4116 OLBIA (LIEO) NAPOLI (LIRN)

EJU 4063 VENEZIA (LIPZ) OLBIA (LIEO)

EJU 4064 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

RYR 1551 VENEZIA (LIPZ) CAGLIARI (LIEE)

RYR 1090 MALPENSA (LIMC) ALGHERO (LIEA)

VOE 1134 OLBIA (LIEO) FIUMICINO (LIRF)

VOE 1135 FIUMICINO (LIRF) OLBIA (LIEO)

VOE 1215 OLBIA (LIEO) VENEZIA (LIPZ)

VOE 1532 PALERMO (LICJ) VERONA (LIPX)

VOE 1533 VERONA (LIPX) PALERMO (LICJ)

VLG 6865 CATANIA (LICC) FIRENZE (LIRQ)

Voli intercontinentali:

Medio Oriente

MSR 706 MALPENSA (LIMC) CAIRO (HECA)

ITY 806 FIUMCINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

UAE 206 MALPENSA (LIMC) DUBAI (OMDB)

ELY 382 MALPENSA (LIMC) TEL AVIV (LLBG)

SVA 208 FIUMICINO (LIRF) RIYADH (OERK)

QTR 128 MALPENSA (LIMC) DOHA HAMAD (OTHH)

MEA 236 MALPENSA (LIMC) BEIRUT (OLBA)

RJA 102 FIUMICINO (LIRF) QUEEN ALIA (OJAI)

OMA 144 MALPENSA (LIMC) MUSCAT SEEB (OOMS)

ISR 336 CATANIA (LICC) TEL AVIV (LLBG)

AIZ 336 FIUMICINO (LIRF) TEL AVIV (LLBG)

NOS 5462 VERONA (LIPX) MARSA ALAM (HEMA)

RYR 3154 BERGAMO (LIME) AMMAN (OJAI)

Nord America

DAL 175 MALPENSA (LIMC) ATLANTA (KATL)

AAL 199 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

UAE 205 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ITY 604 MALPENSA (LIMC) NEW YORK (KJFK)

ACA 895 MALPENSA (LIMC) MONTREAL (CYUL)

WJA 033 FIUMICINO (LIRF) CALGARY (CYYC)

UAL 41 FIUMICINO (LIRF) NEW YORK NEWARK (KEWR)

Fonte foto: ANSA Rischio disagi per gli italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile

Sub Area Sud Est Asiatico

SIA 377 MALPENSA (LIMC) SINGAPORE (WSSS)

CHH 7992 FIUMICINO (LIRF) CHONGQING (ZUCK)

CCA 950 MALPENSA (LIMC) BEIJING (ZBAA)

NOS 763 LIMC (MALPENSA) ALMATY (UAAA)

Sub Continente Sub Asiatico

NOS 5248 MALPENSA (LIMC) AMRITSAR (VIAR)

Sub Area Giappone e Corea

KAL 932 FIUMICINO (LIRF) INCHEON (RKSI)

ITY 792 FIUMICINO (LIRF) TOKYO – HANEDA (RJTT)

Centro America e Sub Area Caraibica

NOS 522 VERONA (LIPX) LA ROMANA (MDLR)

Sud America

ITY 674 FIUMICINO (LIRF) SAN PAOLO (SBGR)

TAM 8121 FIUMICINO (LIRF) GUARULHOS (SBGR)

Le ragioni della protesta

Lo sciopero generale proclamato per venerdì 21 aprile durerà 24 ore. Le ragioni della mobilitazione – spiega un comunicato il sindacato Cub – sono il mancato rinnovo del Ccnl Assohandlers, scaduto dal 2017, oltre alla richiesta di adattare le paghe al caro vita e di fare investimenti nella sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il sindacato si oppone inoltre agli accordi sui contratti proposti da Cgil, Cisl e Uil e denuncia mancati riposi e straordinari, programmati, durante la cassa integrazione.

Si chiede inoltre il riconoscimento dei livelli di inquadramento per le mansioni effettivamente svolte e assunzioni dignitose immediate e di salari adeguati.

Richieste di rimborso

In caso di cancellazione dei voli i passeggeri possono ottenere un rimborso. A disciplinare la materia è il regolamento comunitario n.261 del 2004 che prevede compensazioni pecuniarie tra i 250 e i 600 euro in relazione della tratta prevista dal volo.

In caso di sciopero, tuttavia, non si applica questa compensazione. I passeggeri però possono presentare richiesta per il rimborso delle spese sostenute per raggiungere la meta che avrebbero dovuto raggiungere in aereo.