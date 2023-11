Psicologo arrestato per presunti abusi sessuali su pazienti minorenni a Montecatini Terme

A Montecatini Terme uno psicologo è stato arrestato per presunti abusi su pazienti minorenni. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia di una ex paziente, scoperchiando almeno dieci anni anni di palpeggiamenti e altri contatti tra il professionista e le persone che si rivolgevano a lui per superare i loro momenti di difficoltà.

Psicologo arrestato per presunti abusi su minori

Sarebbero almeno 10 i pazienti che avrebbero subito abusi sessuali da parte di uno psicologo finito in manette a Montecatini Terme (Pistoia).

La polizia ha sequestrato tutti i dispositivi in possesso dello specialista, dagli smartphone ai tablet fino ai computer, su delega della Procura di Pistoia.

Uno psicologo è stato arrestato a Montecatini Terme (Pistoia) per presunti abusi sessuali nei confronti di alcuni pazienti, molti dei quali minorenni

L’uomo è stato condotto in carcere per il reato di abuso sessuale, circostanza aggravata dal fatto che le vittime sarebbero state pazienti che si affidavano a lui per ottenere delle cure.

I reati si sarebbero consumati tra il 2013 e il 2023, con le vittime avvicinate prima tramite incontri con le scuole e poi attirate nello studio privato, dove sarebbero stati commessi gli abusi.

Le indagini

Come riporta ‘Report Pistoia’, le indagini sono partite a seguito di una denuncia presentata nel gennaio 2023 da una ex paziente.

La denunciante, 14enne all’epoca dei fatti, ha riportato di aver conosciuto lo psicologo incriminato durante un incontro organizzato da un Istituto Scolastico.

Gli inquirenti hanno scoperto che lo specialista, una volta ottenuta la fiducia dei giovani pazienti, li invitava presso il proprio studio con il pretesto di svolgere ordinari esercizi di respirazione e rilassamento che poi degeneravano in contatti fisici non esattamente allineati con qualsivoglia terapia.

Una stanza attigua allo studio per consumare gli abusi

Sempre secondo ‘Report Pistoia’, una volta ottenuta la fiducia dei pazienti con gli esercizi di respirazione e rilassamento, gli incontri continuavano in una stanza attigua allo studio nella quale erano presenti dei materassini.

In quel contesto, lo psicologo si sarebbe intrattenuto con le giovani pazienti per poi cercare con loro quel contatto fisico fatto di palpeggiamenti e altri approcci non previsti né riconosciuti dall’Ordine degli Psicologi, cui gli inquirenti si sono rivolti per avere delle risposte.

Tra il 2013 e il 2023 almeno dieci pazienti avrebbero subito tale trattamento da parte dello psicologo, e almeno 7 di essi erano minorenni.

Lo stesso specialista avrebbe riconosciuto l’illecito commesso anche alla luce di alcune proteste, ma ciò non lo avrebbe portato a interrompere le sue pratiche.

Gli abusi su minori da parte dei professionisti sono un argomento purtroppo ricorrente nella cronaca nera: i casi riguardano educatori, impiegati e sanitari, con una certa reiterazione dei reati e contesti in cui le vittime vengono attirate facendo leva sulla fiducia.