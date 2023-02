Primarie PD, Elly Schlein è la nuova segretaria del partito. Enrico Letta: "Riuscirà dove non ce l'ho fatta"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Con lo spoglio dei voti delle primarie ancora in corso, Stefano Bonaccini ha annunciato la vittoria della candidata sfidante con queste parole: “Complimenti a Schlein e un grande in bocca al lupo. Sarà più capace di me di dare senso al rinnovamento“.

Una sfida fino all’ultimo voto, quella tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, i candidati più quotati per salire al soglio della segreteria del Partito Democratico.

Lo spoglio è ancora in corso, ma i risultati sono già netti: con l’80% dei voti scrutinati, la candidata ha raggiunto il 53,8% delle preferenze contro 46,2% dell’attuale governatore dell’Emilia Romagna.

Auguri ad @ellyesse segreteria del #Pd. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a @sbonaccini per tutto,anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione #primariepd #WilPD — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 26, 2023

La maggior parte dei voti favorevoli a Elly Schlein sono arrivati dalle principali città Roma, Milano, Napoli e Bologna con un vantaggio su Bonaccini in ben 14 regioni.

Mentre si battono i risultati finali, Bonaccini ha già annunciato l’accettazione della vittoria della sfidante.

I complimenti di Stefano Bonaccini

Come riporta ‘SkyTG24’, Stefano Bonaccini è arrivato da poco presso la sede elettorale di Casalecchio di Reno e ha comunicato l’accettazione della sconfitta.

Le sue parole: “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”.

Il messaggio di Enrico Letta

Anche Enrico Letta, segretario nazionale uscente, ha già twittato un messaggio per la nuova segretaria del Partito Democratico.

Le sue parole: “Auguri ad Elly Schlein, segretaria del PD. Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta. Complimenti a Stefano Bonaccini per tutto, anche per le parole di stasera. Grazie infinite alle migliaia di volontari che hanno reso possibile questo successo di democrazia e partecipazione”.

Chi è Elly Schlein

37 anni, nata a Lugano da madre italiana e padre statunitense, Elly Schlein si è trasferita in Italia a 19 anni per studiare giurisprudenza a Bologna, gli stessi anni in cui ha iniziato la sua carriera politica.

Nel 2013 il suo nome ha avuto una grande risonanza per la sua adesione a OccupyPD, la corrente di giovani attivisti che si opponeva alla possibilità delle larghe intese del partito con il centrodestra.

A soli 29 anni ha ottenuto 53mila preferenze alle europee dopo essere già entrata nella direzione nazionale del partito nella corrente legata a Pippo Civati.

Nel 2015 ha lasciato il Partito Democratico per divergenze con la svolta di Matteo Renzi. Negli anni, dopo essersi presentata alle regionali in Emilia Romagna con una propria lista, ha visto incrementare il suo consenso.

Per questo Stefano Bonaccini l’ha voluta con sé alla vicepresidenza della Regione. La progressiva ascesa è continuata con le elezioni politiche del 25 settembre 2022, alle quali si è candidata alla Camera nelle liste PD come indipendente.

Oggi Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico.