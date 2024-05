Presidente Sergio Mattarella alle Nazioni Unite, il discorso: “Pace e sviluppo hanno destini incrociati”

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il presidente Sergio Mattarella è intervenuto alle Nazioni Unite. Il suo discorso, atteso, ha toccato diversi punti. Dalla pace, allo sviluppo, passando per l’autonomia della stampa e la salvaguardia del pianeta. Cosa ha detto?

Agenda 2030: le parole di Sergio Mattarella

Sergio Mattarella ha commentato, nel suo discorso, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile al suo interno. Secondo il presidente della Repubblica, il testo ha il merito di avere fornito un orizzonte concreto per il loro realizzarsi, indicando un percorso che tutti gli Stati Membri si sono impegnati a perseguire nell’interesse dei popoli, che passa anzitutto dalla preservazione del pianeta.

“Giunti alla seconda metà del cronoprogramma di attuazione dell’Agenda, una decisa accelerazione verso il raggiungimento dei nostri obiettivi comuni appare imprescindibile, come riaffermato, lo scorso settembre, durante l’ultimo Vertice Onu in materia”, ha commentato.

Fonte foto: ANSA Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica

Il destino incrociato di pace e sviluppo: l’appello

“Pace e Sviluppo hanno destini incrociati – ha detto Mattarella – Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divorano enormi risorse nella corsa agli armamenti, sottraendole allo sviluppo”.

Poi l’appello per la costruzione delle condizioni necessarie per la pace e per porre fine ai conflitti, che non può che essere “più necessario e urgente” di così.

Libertà di stampa: la posizione in Italia

Mentre Sergio Mattarella parla alle Nazioni Unite, in Italia il sindacato dei giornalisti della Rai è in sciopero. Il presidente ha scelto di discutere della disinformazione e del valore della libertà di stampa come base per la buona salute di una democrazia.

Poi si sposta sull’Italia, che dice adottare questo approccio “con ferma determinazione nel sostenere gli strumenti di dialogo basati su quel principio di multilateralismo che oggi vediamo così drammaticamente messe in discussione dall’aggressione russa all’Ucraina (e le dichiarazioni sull’uso del nucleare) e dalle conseguenze dell’irrisolto conflitto israelo-palestinese”.