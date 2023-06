Post di Alberto Angela dopo la traccia alla Maturità 2023 dedicata al padre Piero: dolce ricordo su Facebook

Alberto Angela ha accolto con stupore e gratitudine la traccia presentata per la prima prova della Maturità 2023. Nel test della prova di italiano, infatti, è comparso il riferimento a un brano presente all’interno di ’10 cose che ho imparato’, l’ultimo libro pubblicato dal padre Piero Angela prima di lasciare questo mondo. Alberto ha espresso il suo pensiero positivo in un post pubblicato su Facebook.

Maturità 2023, Alberto Angela commenta la traccia sul padre Piero

In un post pubblicato su Facebook Alberto Angela ha commentato la scelta del Ministero di dedicare una traccia all’ultima opera pubblicata dal padre Piero, ’10 cose che ho imparato’.

All’esame di Maturità 2023, quindi, era presente anche la divulgazione storico-scientifica, disciplina con la quale Piero Angela ha insegnato tante cose al pubblico italiano.

Nella sua nota di ringraziamento, Alberto Angela ha scritto: “Questo non è un solo riconoscimento a lui in qualità di divulgatore e giornalista, ma rappresenta anche un messaggio di fiducia per l’intera categoria dei giornalisti”.

Ancora: “In un mondo fatto di fake news, titoli strillati e informazioni fugaci, il suo modo di fare informazione resta un esempio e deve essere da incoraggiamento per tutti quei giornalisti che fanno il loro lavoro seriamente e in modo indipendente, cercando le fonti e portando avanti inchieste approfondite. Questo fa sì che la gente possa ragionare e farsi un’idea propria”.

L’incoraggiamento agli studenti

Non è mancato un messaggio di incoraggiamento agli studenti, ai quali Alberto Angela ha dedicato queste parole: “Raccolgo le parole di Piero per ricordare oggi, a questi ragazzi, che è giunto il momento di fare la loro parte. Noi vi siamo accanto, dandovi la spinta per continuare a fare bene perché c’è bisogno di tutti voi”.

Quindi: “In bocca al lupo a tutti i maturandi per gli esami e per un futuro radioso“.

Le tracce della Maturità 2023

Come tutti gli anni, le tracce della Maturità 2023 sono suddivise in tre tipologie indicate come A, B e C.

La tipologia A riguarda l’analisi e l’interpretazione del testo, e in questa categoria sono state inserite la poesia ‘All nuova Luna’ di Salvatore Quasimodo, un brano da ‘Gli indifferenti’ di Alberto Moravia.

La tipologia B riguarda l’analisi e la produzione di un testo argomentativo: in questa categoria è stato inserito un brano dell’ultima opera di Piero Angela. Le altre scelte includono un estratto da ‘Intervista con la Storia’ di Oriana Fallaci e uno dal saggio ‘L’idea di Nazione’ di Federico Chabod. Queste ultime due opzioni sono state oggetto di polemiche da parte di chi sostiene che la Maturità 2023 sia stata troppo orientata per un “governo di centrodestra”.

La tipologia C, infine, riguarda l’attualità e consiste nella scelta tra una lettera all’ex Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e un articolo pubblicato su ‘Repubblica’ da Marco Belpoliti dal titolo: “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”.