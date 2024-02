Piero Chiambretti scrive a Pier Silvio Berlusconi, addio a Mediaset dopo 15 anni: il conduttore torna in Rai

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Piero Chiambretti torna in Rai dopo 15 anni in Mediaset. Nessun rancore, anzi una lettera pubblica di ringraziamenti per la direzione di Pier Silvio Berlusconi. Gli anni in Mediaset sono ricordati dal presentatore con affetto, tra un Chiambretti Night e una conduzione di Matrix. Lo scorso giugno però Piero Chiambretti aveva espresso il suo desiderio di tornare in Rai: “Da cane sciolto mi piacerebbe tornarci”, aveva detto durante il Festival della Tv di Dogliani.

Il saluto a Pier Silvio Berlusconi

In un post su Instagram Piero Chiambretti ringrazia pubblicamente l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, per gli anni trascorsi sui suoi palinsesti. Il messaggio è semplice, scritta bianca e breve su sfondo nero, ma rappresenta al meglio la fine della collaborazione in serenità.

A differenza di altri saluti a Mediaset, non di comune accordo o con poco preavviso come nel caso di Barbara D’Urso, quelli di Chiambretti sono solo di “gratitudine”. Nel post si legge: “Grazie Pier Silvio per 15 anni fantastici – con affetto Piero Chiambretti”.

Gli anni in Mediaset di Chiambretti

Nel testo dei ringraziamenti a Pier Silvio il conduttore di Mediaset scrive che sono stati “15 anni fantastici”. Anni di diverse trasmissioni, sempre molto apprezzate dal pubblico, come lo show Chiambretti Night (prima su Italia 1 e poi su Canale 5), ma anche Chiambretti Supermarket e Grand Hotel Chiambretti che portano la firma del conduttore nel nome.

Tra il 2013 e il 2015 Piero Chiambretti ha presentato Striscia la Notizia, ma anche Matrix (tra il 2016 e il 2018) e diverse altre realtà come La Repubblica delle donne su Rete 4 e La TV dei 100 e uno.

Il ritorno in Rai

Piero Chiambretti ha così ufficializzato la voce del ritorno in Rai, già anticipato da un discorso durante il Festival della Tv di Dogliani, quando aveva espresso il desiderio di tornare in Rai, perché “si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe gradito soprattutto ora che scappano tutti” (forse facendo un riferimento a un grande addio, quello di Fabio Fazio).

Il conduttore e autore televisivo sarà impegnato in un programma in onda su Rai 3, di cui ancora non si sa nulla. L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha anticipato il prossimo programma: “Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3”.