Pasqua, Papa Francesco celebra la messa in San Pietro: "Arrivi la luce pasquale sul popolo russo". Il video

Papa Francesco celebra in Vaticano la messa di Pasqua a San Pietro. Piazza gremita di fedeli, almeno 45 mila i presenti. “Affrettiamoci anche noi a crescere in un cammino di fiducia reciproca: fiducia tra le persone, tra i popoli e le Nazioni”, dice Francesco affacciato alla loggia centrale di San Pietro per il tradizionale messaggio planetario prima della benedizione Urbi et Orbi. Dal Papa, non presente venerdì alla Via Crucis per le sue condizioni di salute, un pensiero all’Ucraina: “Aiuta l’amato popolo ucraino nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa’ che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie”.