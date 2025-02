Papa Francesco in condizioni critiche e tac di controllo al Gemelli, l'aggiornamento nell'ultimo bollettino

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ultimo bollettino medico, proveniente dall’ospedale Gemelli di Roma e diffuso dalla Sala stampa vaticana, riferisce che le condizioni di salute di Papa Francesco “rimangono critiche, ma stazionarie”. “Non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”, prosegue la nota. Il Santo Padre, si legge sempre nel bollettino, “in serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale. La prognosi rimane riservata”.

Nel bollettino è anche stato spiegato che, “in mattinata”, Bergoglio, “dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso l’attività lavorativa”.

Per quel che riguarda la tac, l’esame è stato effettuato ai polmoni. L’esito, riferiscono fonti vaticane, non è stato comunicato in quanto i medici lo stanno ancora valutando.

