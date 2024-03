Padre prende a schiaffi il professore della figlia a Massa Carrara: "Lei vittima di bullismo". La scuola nega

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Oggi si dice pentito, il padre che a Massa (Massa Carrara) ha preso a schiaffi un professore dopo che la figlia di 11 anni gli ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. Ascoltato dall”Ansa’, l’uomo ha parlato di “gesto involontario” e si dice pronto ad assumersi le proprie responsabilità. Non senza denunciare ciò che da alcuni mesi accadrebbe alla figlia, che l’ultima volta ha riportato un livido sulla tempia, un dettaglio che ha fatto scattare l’istinto vendicativo del padre. La scuola, tuttavia, nega questi episodi.

“Mia figlia vittima di bullismo”, il racconto del padre

Ascoltato dai notiziari locali, il padre dell’alunna ha raccontato che prima dell’episodio scatenante “le avevano rotto gli occhiali“, e in altre occasioni le avrebbero “preso alcuni oggetti dallo zaino”.

Episodi che il padre avrebbe ripetutamente segnalato, “ma non avevo visto alcun cambiamento”.

Un padre ha preso a schiaffi il professore della figlia "vittima di bullismo" ed è stato denunciato a Massa Carrara, la scuola nega vessazioni nei confronti della ragazzina

Infine, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’uomo racconta che un giorno la figlia sarebbe rientrata da scuola “diversa dal solito”. Nella sera, mentre le pettinava i capelli, avrebbe notato “un ematoma sulla tempia: mi ha detto che era stato un compagno di classe”.

Quindi la decisione di recarsi a scuola “perché ero esasperato“. Subito dopo sono arrivati gli schiaffi al professore. “Ero agitato”, spiega l’uomo.

La scuola di Massa Carrara nega, denunciato l’uomo

Come riporta ‘Ansa’, la scuola nega che ci siano stati episodi di bullismo. Nel frattempo l’uomo è stato denunciato non dall’istituto né dal professore che ha subito l’aggressione. La denuncia è partita d’ufficio dopo l’arrivo dei carabinieri.

Il reato contestato è violenza a pubblico ufficiale. Nel frattempo lo stesso padre si dichiara pronto a denunciare a sua volta gli atti di bullismo di cui la figlia sarebbe stata vittima in più occasioni.

Le scuse: “Involontari gli schiaffi al professore”

“Lo schiaffo al professore è stato involontario, mi scuso del gesto”, ha detto l’uomo, che si assume le proprie responsabilità. “Pagherò caro”, dice, “però vorrei che a scuola i nostri figli fossero al sicuro, tutelati“. Poi punta il dito contro altre persone, specialmente su ciò che sarebbe stato raccontato sulla vicenda.

Nello specifico riferisce: “Vorrei anche che si intervenisse nei confronti degli altri che hanno sbagliato in questa vicenda. Ho letto cose non vere ed è necessario ristabilire la verità, così come che venga fatta giustizia“.

Nel 2023 un caso analogo ad Arbus, nel Sud Sardegna. Un docente di 56 anni ha pagato caro il rimprovero a uno studente di 16 anni che disturbava la lezione. All’uscita della scuola il padre dell’alunno lo a colpito con una testata e lo ha mandato in ospedale con due settimane di prognosi.