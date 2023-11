Parla il professore colpito a Cagliari da una testata del padre di uno studente: "Il dolore fisico è niente"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Pierpaolo Scanu, il professore dell’Alberghiero di Arbus colpito con una testata dal padre di un suo studente è ancora sotto choc per quanto gli è accaduto. Ma il 56enne cagliaritano, che crede nel valore educativo della scuola, non lascerà correre sull’episodio di violenza subito.

Il racconto del professore colpito dalla testata

Trasportato lunedì 6 novembre 2023 in ambulanza all’ospedale San Gavino, Scanu è stato dimesso poche ore dopo, con i controlli che non hanno fatto emergere nulla di grave. Ma per il prof, colpito in pieno volto dalla testata del genitore di uno dei suoi alunni, è arrivata comunque la prognosi di 15 giorni.

Una degenza di due settimane che ha l’obiettivo di lenire il dolore fisico che Scanu, raggiunto dall’Unione Sarda, ammette di sentire ancora presente: “Il dolore fisico c’è, due settimane di prognosi ne sono la prova. Ma è niente rispetto a tutto quello che provo dentro di me per questa brutta storia”.

Possibili risvolti giudiziari

Il docente di matematica dell’Alberghiero di Arbus è sotto choc per l’aggressione subita e, di certo, non vuole far cadere nel dimenticatoio quanto avvenuto. Anzi.

Già si parlava di una possibile denuncia, ma sentito dall’Unione Sarda è arrivata la conferma dal diretto interessato. Scanu, infatti, ha spiegato: “È devastante. Come insegnante credo nel valore educativo della scuola e questa vicenda non doveva succedere. Ne sono quasi certo, che la vicenda avrà dei risvolti giudiziari“.

L’aggressione e la denuncia

L’episodio risale a lunedì 6 novembre, quando Scanu è stato aggredito dal padre di un suo alunno. Il 56enne, docente di matematica, aveva poco prima rimproverato lo studente e a correre in soccorso del giovane è stato il padre, chiamato al cellulare dopo essere stato ripreso da Scanu.

Il 53enne, raccontano i giornali locali, avrebbe affrontato il professore a scuola e l’avrebbe aggredito colpendolo con un testata al volto. Sarebbe quindi nata una colluttazione, terminata solo con l’arrivo dei carabinieri che hanno separato i due. La “colpa” del docente? Aver richiamato l’alunno perché disturbava la lezione e deconcentrava i compagni di classe.

Al momento non è ancora stata presentata una denuncia ufficiale, stando a quanto emerge, ma le parole del docente 56enne non lasciano tanti dubbi sul prosieguo dell’iter, con l’aggressore che rischia la denuncia per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.