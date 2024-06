Operaio travolto e ucciso da un tir sull'autostrada A27 verso Belluno mentre lavorava: si indaga

Un’altra tragedia sul lavoro: un operaio è stato travolto e ucciso mentre lavorava in un cantiere lungo l’autostrada A27. La tragedia si è consumata nella zona del Fadalto, a ridosso del casello di Vittorio Veneto nord in direzione Belluno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava segnalando un veicolo in avaria quando all’improvviso è passato un tir che non è riuscito a schivarlo. L’episodio ha causato rallentamenti e disagi alla regolare viabilità.

Operaio travolto e ucciso sull’autostrada A27

La notizia è riportata dalla stampa locale, nello specifico ‘Tribuna di Treviso’ e ‘Treviso Today’. La tragedia si è consumata intorno alle 16:30 di martedì 18 giugno. Un operaio stava lavorando su una carreggiata dell’autostrada A27 all’altezza del Lago Morto, tra i caselli di Vittorio Veneto sud e Vittorio Veneto nord, in direzione Belluno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i sanitari della Suem 118 con medico e infermieri, ma per l’operaio non c’era più niente da fare.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un operaio è stato travolto e ucciso da un tir sull’autostrada A27, dove stava lavorando per un cantiere. La Polstrada sta lavorando per ricostruire le dinamiche della tragedia

Per il momento non sono note le generalità della vittima, né la sua età. ‘Tribuna di Treviso’ ricorda che da settimane l’autostrada A27 è interessata da importanti lavori di manutenzione che in più punti stanno causando restringimenti della carreggiata e rallentamenti del traffico.

Non è dato sapere, inoltre, se ci siano testimoni che possano aiutare le forze dell’ordine a ricostruire le dinamiche dell’incidente.

I soccorsi e una prima ricostruzione

Come riporta ‘OggiTreviso’, in un primo momento sul posto era stato inviato un elisoccorso dall’ospedale di Belluno, ma il volo è stato annullato una volta giunta la comunicazione del decesso dell’operaio.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era impegnata a offrire assistenza a un veicolo in panne, dunque ne stava segnalando la presenza. Proprio in quel momento è passato il tir che lo ha travolto in pieno.

Ancora tragedie sul lavoro

Quella dell’autostrada A27 è l’ennesima tragedia sul lavoro. Recentemente un operaio a Latina ha perso un braccio mentre lavorava ad un macchinario, mentre a Brugherio (Monza) un altro operaio ha perso la vita dopo l’esplosione di un capannone.

Sempre recentemente, un 38enne è morto durante le operazioni di carico e scarico a Latina, sempre sul posto del lavoro.