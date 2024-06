Incidente sul lavoro a Latina, operaio morto in un'azienda di logistica: soccorsi inutili, aveva 38 anni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 38 anni è morto nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno in un incidente all’interno di una azienda di logistica in strada Macchia Grande, a borgo Santa Maria, a Latina. Inutili i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per ricostruire la dinamica.

La dinamica dell’incidente di Latina

Secondo quanto riferito da diverse testate locali, pare che l’operaio stesse lavorando ad alcune operazioni di scarico merce prima dell’incidente.

Improvvisamente sarebbe stato travolto da qualcosa: ad allertare i soccorsi sarebbero stati i suoi colleghi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’incidente sul lavoro in cui è morto un operaio di 38 anni

Indagini in corso

Oltre ai sanitari, sul posto si sono presentati anche i carabinieri e i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asl di Latina.

In azienda si è recato anche il magistrato di turno, che dovrebbe disporre l’autopsia per capire le cause della morte.

Chi era l’operaio morto nell’incidente

Sembra che l’operaio vittima dell’incidente sul lavoro fosse un 38enne di origini rumene.