Operaio morto a Brugherio vicino Monza dopo l'esplosione e l'incendio nel capannone di un'azienda di vernici

Prima l’esplosione, poi l’incendio. Un giovane operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’azienda di vernici a Brugherio, vicino Monza. Dal capannone dove è avvenuta l’esplosione si è alzata un’alta colonna di fumo.

Esplosione e incendio nell’azienda di vernici a Brugherio

L’ennesimo incidente mortale sul lavoro è avvenuto poco prima delle 10 di martedì 11 giugno in via Aristotele a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza.

Secondo quanto riporta Ansa, c’è stata un’esplosione all’interno del capannone della Mega Wilcknes, azienda che si occupa della produzione di vernici.

L'esplosione nella zona industriale di Brugherio, in provincia di Monza

L’esplosione ha innescato un incendio, dal capannone si è alzata una colonna di fumo grigio visibile a distanza.

Morto un operaio

Immediato l’allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e le ambulanze del 118.

A causa dell’esplosione nel capannone è morto un giovane operaio, un ragazzo di 24 anni originario del Gambia. Il personale sanitario non ha potuto far nulla per lui. Non risultano altre persone rimaste ferite.

I soccorsi e le indagini

Oltre a vigili del fuoco e 118 sul posto sono intervenuti la polizia locale, i carabinieri, i tecnici dell’Ats e il sindaco di Brugherio, Roberto Assi. La strada è stata chiusa al traffico.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause dell’esplosione, a partire dalle testimonianze degli altri operai che erano presenti al momento dell’incidente.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’esplosione sarebbe avvenuta durante il processo di lavorazione delle vernici.