Operaio morto in incidente sul lavoro a Casalnuovo di Napoli: sarebbe precipitato durante la ristrutturazione

Si è verificato un nuovo incidente sul posto di lavoro. Un uomo di 35 anni ha perso la vita a Casalnuovo di Napoli, dopo una caduta di circa 3 metri. L’operaio stava svolgendo alcuni lavori di ristrutturazione in un immobile in via Amalfi. Inutili i soccorsi dei colleghi e del personale sanitario, l’uomo è arrivato in ospedale senza vita.

Incidente sul lavoro a Casalnuovo

Dopo la strage nel cantiere di Firenze, l’attenzione sulle morti nei cantieri è aumentata (i dati hanno raggiunto la drammatica cifra di 1 morto ogni 8 ore). Nella mattinata un operaio di 35 anni ha perso la vita in seguito a una rovinosa caduta. Si tratta dell’ennesimo tragico incidente sul luogo di lavoro.

Il fatto è avvenuto a Casalnuovo di Napoli, dove gli operai di una ditta erano impegnati nella ristrutturazione di un’abitazione di via Amalfi.

Un operaio è morto a Casalnuovo di Napoli in seguito a un incidente sul lavoro: inutili i soccorsi alla Clinica di Acerra

Le indagini sull’incidente

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità competenti, giunte sul posto in seguito all’allarme fatto scattare dai colleghi dell’operaio deceduto. Questi hanno immediatamente prestato soccorso all’uomo, ma la caduta gli è stata rapidamente fatale.

Mentre la dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno richiesto i documenti alla ditta per verificare le condizioni lavorative del 35enne e il suo inquadramento (si prosegue come nel caso dell’operaio morto a Frascineto).

Le cause della morte

Al momento della caduta, che è stata calcolata intorno ai 3 metri, l’operaio non era solo. Con lui erano presenti diversi colleghi, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Immediata anche la chiamata ai soccorsi sanitari competenti di zona.

Una volta arrivati sul posto, il personale sanitario ha allertato l’ospedale più vicino, la Clinica Villa dei Fiori di Acerra per un ricovero d’urgenza. Trasportato nella struttura sanitaria, l’uomo è arrivato però senza vita. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso e verificare le condizioni in seguito alla caduta, causa della morte.