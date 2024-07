Operaio morto a Meina vicino a Novara, schiacciato da un macchinario: incidente sul lavoro in cantiere

Non è un operaio, come ipotizzato inizialmente, ma un geometra l’uomo di 56 anni che è morto schiacciato da un macchinario nel cantiere ferroviario in cui stava lavorando a Meina, in provincia di Novara. La vittima si chiamava Carlo Maletta. L’ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 2 luglio in zona Vicolo Pozzo.

Chi è la vittima

Carlo Maletta, classe 1967, era originario di Mantello in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione, Maletta sarebbe rimasto schiacciato da un pesante macchinario che stava uscendo da una galleria.

L’uomo era impiegato presso una ditta appaltatrice nell’ammodernamento della linea ferroviaria Milano-Domodossola, la cui circolazione è già interrotta da giugno per l’adeguamento dei binari ai moderni treni merci. Il cantiere si trova all’ingresso Nord della galleria che sottopassa Villa Faraggiana.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Meina è un comune di quasi 2.500 abitanti della provincia di Novara in Piemonte. È situato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

Il posto è stato presto raggiunto dal personale del 118, ma salvare la vita al lavoratore è stato impossibile. La salma è stata trasportata presso l’obitorio di Borgomanero a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La nota di Rfi

“La dinamica di quanto accaduto è al vaglio delle competenti autorità alle quali Rfi sta offrendo la più ampia collaborazione“, fa sapere Rete Ferroviaria Italiana tramite una nota.

“Rete Ferroviaria Italiana – viene aggiunto – esprime il proprio cordoglio e la vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice, deceduto su un’area di lavoro lungo la linea ferroviaria Milano-Domodossola, interrotta alla circolazione dal 9 giugno per interventi infrastrutturali”.

La tragica fine di Carlo Maletta ricorda quella di molti altri uomini impiegati nell’edilizia e nell’industria. Solo poche settimane prima, a fine maggio, un operaio di 33 anni era morto schiacciato da un macchinario nella Fab di Gallo di Petriano in provincia di Pesaro e Urbino.

E a metà maggio un operaio era morto schiacciato da una macchina per il bitume in un incidente sul lavoro a Pignola vicino Potenza.

I lavori sulla ferrovia

La riapertura della tratta tra Arona e Verbania della Milano-Domodossola è prevista per domenica 8 settembre. Al momento sono attivi dei bus sostitutivi. Rfi sta facendo abbassare il piano dei binari per consentire il transito dei treni merci nella galleria e per attrezzare la tratta ai nuovi sistemi di sicurezza Ertms.