Operaio morto nella Fab di Gallo di Petriano vicino Pesaro Urbino: schiacciato da un macchinario a 33 anni

Un operaio di 33 anni è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando in fabbrica. È accaduto attorno alle 23 di lunedì 27 maggio nella Fab di Gallo di Petriano (Pesaro Urbino), che produce componenti per il settore del mobile.

Incidente sul lavoro a Petriano: inutili i soccorsi

I soccorsi sono stati immediati, ma il personale del 118 ha solo potuto constatare il decesso.

Sul luogo dell’incidente sul lavoro sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

L’ipotesi sull’incidente del lavoro a Petriano

Stando a quanto riferito da ‘Rai News’, l’ipotesi al momento sul tavolo in merito all’incidente è che l’operaio sia rimasto impigliato nel macchinario, che lo ha poi intrappolato.

Chi è l’operaio morto a Petriano

Come riportato da ‘Il Resto del Carlino’, la vittima dell’incidente sul lavoro accaduto a Petriano nella tarda serata di lunedì 27 maggio si chiama Simone Mezzolani. L’operaio, di 33 anni, è morto sul colpo.

Incidente sul lavoro anche a Cesano Maderno

Nelle scorse ore un altro incidente sul lavoro ha provocato il grave ferimento di un 57enne a Cesano Maderno: nella mattinata di lunedì 28 maggio un dipendente di Gelsia Ambiente di 57 anni è stato investito, per cause ancora in corso di accertamento, da un mezzo aziendale.

La nota di Gelsia Ambiente: “A Cesano Maderno, durante le operazioni di raccolta rifiuti da parte degli operatori di Gelsia Ambiente, un mezzo della società ha investito uno degli addetti alla raccolta per cause in corso di accertamento. I sanitari del Pronto intervento, intervenuti sul posto, hanno subito fornito i primi soccorsi all’uomo. Poi l’operatore, seguito in ogni fase da personale di Gelsia Ambiente, è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. In attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti in corso, Gelsia Ambiente si è immediatamente messa a disposizione delle Autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto della vicenda. Da sempre attenta ai temi della sicurezza sul lavoro, la società e tutto il Gruppo esprimono rammarico per l’accaduto e assicurano la massima vicinanza al lavoratore e alla sua famiglia, per qualunque tipo di necessità”.