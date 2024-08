Omicidio Sharon Verzeni, una vicina apre un nuovo scenario: la rivelazione sulle uscite a tarda sera

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È passato quasi un mese dall’omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 29 e il 30 luglio in circostanze ancora avvolte dal mistero. Non ci sono indagati o piste concrete, e tutte le ipotesi sono ancora aperte. Intanto però emerge un nuovo elemento che potrebbe aprire nuovi scenari, le rivelazioni di una vicina sulle uscite a tarda sera della donna.

Omicidio Sharon Verzeni, le uscite a tarda sera

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori che indagano sull’omicidio, Sharon Verzeni quella notte è uscita di casa a mezzanotte.

Ed è stata uccisa a coltellate 50 minuti dopo in via Castegnate, a circa 650 metri dalla villetta in cui viveva assieme al compagno Sergio Ruocco.

Fonte foto: ANSA Fiori e lettere per Sharon Verzeni sul luogo del delitto

I familiari della 33enne hanno raccontato che da un po’ di tempo lei aveva cominciato a fare delle camminate su consiglio del dietologo. Ma non sapevano delle uscite a tarda sera della figlia.

La rivelazione dei vicini

Le testimonianze dei vicini raccolte dai carabinieri, in particolare quella di una donna che abita vicino alla villetta di via Marelli, raccontano però abitudini diverse da quelle descritte dai familiari.

In diversi avevano notato l’insolito comportamento di Sharon Verzeni, vedendola uscire di casa a tarda sera.

Stando al racconto dei vicini, le uscite in orari insoliti, dalle 23.30 in poi, erano diventate un’abitudine già dalla scorso inverno.

L’hanno vista uscire di casa anche la notte del delitto, notando un dettaglio insolito: indossava un paio di jeans, mentre di solito per queste uscite vestiva sportiva.

Nessun appuntamento noto

Sulle uscite notturne di Sharon Verzeni e su quella della notte del delitto stanno indagando i carabinieri.

Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti sulle abitudini e sulle frequentazioni della barista 33enne, compreso il recente interesse per Scientology.

Le indagini finora, compreso l’esame del cellulare della donna, non hanno rivelato alcun appuntamento noto per quella sera.