Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva di nuovo davanti agli inquirenti: cosa ha detto nell'interrogatorio

Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, è stato nuovamente convocato dagli inquirenti. L’indiscrezione circolata lunedì 16 settembre, quindi, si è rivelata fondata. La mattina del giorno dopo il metalmeccanico 34enne è stato ascoltato in carcere su decisione della Procura di Rimini. Gli investigatori intendevano far chiarezza su alcune contraddizioni emerse dalle precedenti dichiarazioni e sui punti ancora confusi sulla vicenda.

Il nuovo interrogatorio di Louis Dassilva

La mattina di martedì 17 settembre Louis Dassilva è stato nuovamente ascoltato dagli investigatori in carcere dopo la convocazione arrivata il giorno precedente.

L’interrogatorio, disposto dal sostituto procuratore Daniele Pace, si è reso necessario dopo la decisione del Tribunale del Riesame che ha negato la scarcerazione del 34enne.

Nel corso del nuovo interrogatorio, tuttavia, Dassilva si è avvalso della facoltà di non rispondere. A spiegare il motivo è l’avvocato Andrea Guidi, che difende il 34enne insieme al collega Riario Fabbri.

A Rimini Today il legale ha spiegato che il suo assistito non ha risposto alle domande per una "scelta difensiva che tiene conto del quadro probatorio non ancora completo". L’avvocato Fabbri, sempre alla redazione di Rimini Today, ha riferito: "Dopo le dichiarazioni rese a luglio da Dassilva non ci è sembrato il caso di rispondere alle ulteriori domande degli inquirenti".

La replica di Manuela Bianchi a Valeria Bartolucci

Venerdì 13 settembre Valeria Bartolucci è intervenuta in collegamento con lo studio di Quarto Grado, dove si trovava Manuela Bianchi. La moglie di Louis Dassilva si è rivolta direttamente all’ex amica apostrofandola come "manipolatrice", accusandola quindi di aver avuto un’influenza negativa sul marito.

Martedì 13 settembre Manuela Bianchi ha replicato alle accuse di Valeria Bartolucci attraverso le telecamere di Storie Italiane, su Rai 1. "È una delle parole che più mi dà fastidio, perché non mi rispecchia assolutamente", ha detto la nuora di Pierina Paganelli. "Chi mi conosce sa che sto sempre ‘sotto’, sto sempre buona e non rispondo, figuriamoci arrivare a manipolare, soprattutto persone forti come lei", ha continuato.

L’omicidio di Pierina Paganelli

Pierina Paganelli è stata uccisa intorno alle 22:15 del 3 ottobre 2023 dopo essere rientrata da un incontro di preghiera con i testimoni di Geova. L’aggressore avrebbe atteso il suo arrivo fuori dall’autorimessa della palazzina di via del Ciclamino 31, a Rimini, poi l’avrebbe raggiunta una volta che la 78enne si dirigeva verso il vano ascensore una volta scesa dalla macchina.

L’assassino l’ha colpita con 29 coltellate. Gli inquirenti si sono subito concentrati su alcune persone molto vicine alla vittima: la nuora Manuela Bianchi, il fratello di quest’ultima Loris, Valeria Bartolucci e Louis Dassilva. Dopo mesi di indagini, Dassilva è stato arrestato.

Secondo gli inquirenti Dassilva avrebbe ucciso Pierina Paganelli per proteggere il matrimonio con Valeria Bartolucci, dato che il 34enne aveva una relazione clandestina con Manuela Bianchi di cui la 78enne sarebbe stata a conoscenza.