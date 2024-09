Omicidio Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci attacca Manuela Bianchi: "Hai manipolato me e Louis", il video

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La tensione è palpabile, nello studio di Quarto Grado, quando in collegamento da Rimini Valeria Bartolucci si rivolge a Manuela Bianchi: nello scenario dell’omicidio di Pierina Paganelli c’è un colpevole, Louis Dassilva, che tradì Bartolucci con la nuora della vittima. L’amicizia che univa le due donne ha ceduto il posto a un astio degenerato in una rissa che nella primavera scorsa è stata ripresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque.

Ad aprire le danze è Valeria, che a Manuela – presente in studio – chiede delucidazioni sull’intercettazione di un dialogo tra l’ex amica e suo fratello Loris Bianchi in cui la donna avrebbe detto che Louis Dassilva avrebbe fatto meglio a calmare la moglie "perché se lei avesse parlato di ciò che sapeva sarebbe stato un boomerang". Manuela Bianchi fa presente che in precedenza lei e Valeria Bartolucci, da amiche quali erano, avevano scambiato delle confidenze.

Quindi interviene il conduttore Gianluigi Nuzzi che chiede a Valeria Bartolucci se suo marito sia facilmente manipolabile. La moglie di Dassilva risponde: "Dipende da quanto è brava la manipolatrice. La signora Bianchi secondo me è molto brava. Ha manipolato anche me". Infine Davide Barzan, consulente legale dei fratelli Bianchi, interviene in difesa della sua assistita: "Finiamola con questa sceneggiata".