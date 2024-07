Omicidio Pierina Paganelli e la rissa tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci: la nuora querela la vicina

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si infiammano ancora di più le frizioni scattate dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, e come previsto la rissa tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci avrà delle conseguenze. Il consulente legale della nuora della vittima, Davide Barzan, fa sapere che la sua assistita ha intenzione di querelare la moglie di Louis Dassilva a seguito di quanto accaduto nella rampa di scale che collega i garage ai piani della palazzina di via del Ciclamino 31, il condominio di Rimini in cui la 78enne è caduta sotto i colpi del suo assassino.

Manuela Bianchi querela Valeria Bartolucci

La rissa tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci avvenuta nel corso di un servizio di ‘Estate in diretta’ avrà delle conseguenze. Lo riferisce Davide Barzan, consulente legale della nuora di Pierina Paganelli, all”Ansa’.

Barzan specifica: “Non c’è stata colluttazione, ma una aggressione da parte della signora Bartolucci durante la quale la signora Bianchi è rimasta del tutto passiva. Il tutto è avvenuto davanti a testimoni”.

Nuove scritte contro Manuela Bianchi sui muri della palazzina di via del Ciclamino 31, dove si è consumato l'omicidio di Pierina Paganelli. La rissa con Valeria Bartolucci avrà delle conseguenze legali

Per questo motivo Barzan ha annunciato una querela contro Valeria Bartolucci. I reati che verranno contestati sono aggressione, minacce gravi, diffamazione e atti persecutori.

Ancora, potrebbe essere chiesta la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

La rissa

L’episodio ha avuto luogo il 2 luglio. L’inviato di ‘Estate in diretta’ Valerio Scarponi stava raccogliendo le dichiarazioni di Manuela Bianchi sulle scritte ingiuriose comparse sui muri dell’autorimessa di via del Ciclamino 31, quando all’improvviso sono arrivati Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva a bordo di un motorino.

La coppia ha parcheggiato il mezzo e la donna, notando la presenza di Manuela Bianchi, ha cominciato a inveirle contro. Mentre si allontanava verso gli ascensori con il marito ha detto: “Chiama subito l’ascensore ché mi viene da vomitare“. Manuela Bianchi ha risposto alla provocazione con queste parole: “Io ho già vomitato”.

Da quel momento le cose sono precipitate. “Dovresti metterti una busta di plastica in testa”, ha continuato Valeria Bartolucci, e Manuela Bianchi ha risposto: “Vieni a mettermela tu o vuoi farlo fare a qualcun altro?”.

Scarponi ha raccontato i fatti in un’intervista a ‘Fq Magazine’: “Le due si sono ritrovate a un centimetro faccia a faccia e Valeria ha strappato una ciocca di capelli a Manuela che è rimasta pietrificata”. In un primo momento Louis Dassilva, imbarazzato, non è intervenuto, infine ha separato le due donne.

L’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli

Recentemente il nome di Louis Dassilva è stato iscritto nel registro degli indagati, e il suo ruolo nell’omicidio di Pierina Paganelli è al vaglio degli inquirenti. Il metalmeccanico 34enne si dichiara innocente, e nel corso dell’interrogatorio ha ribadito la sua versione sulla sera dell’omicidio.

La sera del 3 ottobre 2023, infatti, Dassilva si sarebbe trovato in casa ferito e dolorante a seguito di una caduta dallo scooter, una versione confermata anche dalla moglie Valeria. Quest’ultima ha più volte sottolineato che il marito potrebbe essere stato “messo in mezzo” per motivi legati anche al razzismo.