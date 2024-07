Delitto Pierina Paganelli, rissa tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci separate da Louis Dassilva

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’inviata di Pomeriggio Cinque News, Giorgia Scaccia, è tornata nel condominio di Rimini dove si è consumato il delitto che ha portato alla morte di Pierina Paganelli. E di fronte all’inviata Mediaset, è scattata una violenta rissa tra Manuela Bianchi, la nuora della vittima, e Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio della donna uccisa lo scorso 3 ottobre.

Rissa tra Manuela Bianchi e Valeria Bartolucci

La giornalista Giorgia Scaccia, inviata di Pomeriggio Cinque News, si è recata nel condominio di Rimini dove è stata uccisa Pierina Paganelli.

Era sul posto perché nei muri dell’ingresso del complesso abitativo sono state rinvenute scritte denigratorie contro Manuela Bianchi, la nuora di Paganelli.

Fonte foto: ANSA Scritte intimidatorie nel condominio di via del Ciclamino a Rimini

Mentre Bianchi si trovava nell’androne, dalla porta tagliafuoco sono entrati Louis Dassilva e la moglie, Valeria Bartolucci.

Vista Bianchi, Bartolucci ha iniziato a insultarla ad alta voce, per poi scagliarvisi fisicamente contro e iniziare a tirarla dai capelli. La nuora dell’anziana uccisa non ha reagito all’attacco, avvicinandosi immobile al muro nel tentativo di difendersi.

“Abbiamo cercato di far calmare Valeria per allontanarle, perché stava accadeno qualcosa di imprevisto, imprevedibile, ma poteva anche degenerare in qualcosa di più” ha commentato l’inviata Scaccia.

Louis Dassilva indagato per il delitto di Pierina Paganelli

A inizio luglio 2024, sul condominio di via Del Ciclamino a Rimini, dove l’ex infermiera 78enne Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 fendenti, sono comparse delle strane scritte.

Si tratta di minacce, presumibilmente rivolte a Manuela Bianchi, nuora della donna uccisa che ne ritrovò il corpo: “Codarda, farai la fine di Pierina”.

A segnalarle alle forze dell’ordine è stata una residente del condominio che ha affermato di aver visto Louis Dassilva – al momento l’unico indagato – scendere a cancellarle.

I sospetti sono ricaduti dunque su Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva che, così come dimostrato dalla rissa, nutre un profondo rancore nei confronti della vicina di casa.

Bianchi e Bartolucci erano care amiche, fino alla scoperta della seconda di una relazione extraconiugale tra l’amica e il marito, portata avanti per mesi.

Non è la prima volta che Manuela Bianchi si trova al centro di episodi del genere. Nei mesi scorsi minacce di morte e ingiurie erano state scritte sulla sua porta di casa e in seguito recapitatele sotto forma di lettere anonime.