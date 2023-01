Occhiobello, 84enne condannato per abusi sulla nipote di 6 anni: il racconto della vittima alla psicologa

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dalla provincia di Rovigo arriva notizia di una condanna per un 84enne, che si sarebbe reso protagonista di reiterate violenze sessuali nei confronti della nipote, più che minorenne per tutta la durata degli incresciosi fatti. Stabilita la sentenza: quando dovrà stare in carcere.

Nonno 84enne abusa della nipote

A riportare la notizia sono alcuni quotidiani locali e TgCom24: gli orrori in famiglia sono avvenuti a Occhiobello, comune italiano di quasi 12mila abitanti della provincia di Rovigo, in Veneto, situato a sud-ovest del capoluogo e non distante da Ferrara.

Stando a quanto riferito, un uomo di 84 anni è stato condannato in primo grado di giudizio per violenza sessuale: secondo l’accusa avrebbe molestato e abusato la nipote per un lunghissimo periodo di tempo.

Fonte foto: Virgilio Notizie In mappa, il paese dove vivrebbe l’84enne condannato per abusi sulla nipote

I giudici lo hanno ritenuto colpevole e stabilito per lui, al momento, una sentenza pari a 5 anni, un mese e 10 giorni di carcere.

A parlarne è stata la ragazza

A rendere ancor più tragica tragica la vicenda, il fatto che il nonno avrebbe abusato della nipote, figlia di suo figlio, sin da quando questa aveva circa 6 anni.

Le violenze sarebbero proseguite per una decina d’anni, fin quando appunto a 16 anni al ragazza non si è confidata con la psicologa messa a disposizione della scuola, a Ferrara.

Dopo averne parlato a scuola, è partita la denuncia alla Questura italiana. Il nonno 84enne, si apprende, viveva nella casa adiacente a quella del figlio e della nipote.

A Pistoia presunti abusi su una bimba di 6 anni

Non è il primo caso simile emerso negli ultimi mesi. Ad agosto, un uomo di 69 anni in pensione è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di una bambina di sei anni.

La piccola vittima sarebbe la figlia dei suoi vicini di casa e i fatti si sarebbero verificati in un paese della Val di Nievole, in provincia di Pistoia. L’uomo si è detto innocente, malgrado di indizi che sarebbero emersi contro la sua persona.

A dicembre, invece, una 14enne ha rivelato in un tema di aver subito abusi sessuali da quando aveva meno di 10 anni, in questo caso da parte del fratellastro già maggiorenne. L’insegnante, dopo aver intuito qualcosa, ha fatto attivare dalla scuola la procedura di segnalazione.