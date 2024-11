Nuovi dazi con Donald Trump presidente, quali saranno gli effetti per l'Italia? La previsione di Cottarelli

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Con Donald Trump rieletto presidente degli Stati Uniti, è tempo per l’Italia di interrogarsi su quale possa essere il rimbalzo di tale accadimento nei nostri confini. Il neo Potus imporrà nuovi dazi al nostro Paese? Ad ora è impossibile definire con certezza quali saranno le sue mosse ma, secondo le previsioni degli esperti, la sua rielezione non è una buona notizia per l’Europa. Questo quanto ritiene l’economista Carlo Cottarelli.

Donald Trump presidente, gli effetti sull’Italia

Con una vittoria schiacciante, Donald Trump si è ripreso la Casa Bianca, battendo Kamala Harris. La sua rielezione impatterà ovviamente anche sulle sorti future dell’Italia.

Ben alte tra le priorità della sua politica infatti il tycoon ha messo il protezionismo e i dazi verso i paesi esteri, Italia compresa. A provare a prevedere cosa succederà nel futuro prossimo ci ha pensato uno degli economisti italiani più autorevoli, Carlo Cottarelli.

Come cambiano i dazi ora

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, il parere di Cottarelli non è stato tra quelli più entusiasti della scelta fatta dal popolo statunitense. “L’elezione di Trump non è una buona notizia per l’Europa. E non lo è, più in generale”, ha detto.

Lo spauracchio principale è rappresentato dai dazi, l’imposta sulle merci straniere che entrano in un Paese, in questo caso negli Stati Uniti, e che grava sull’importatore. Donald Trump ha promesso di imporre dazi sempre più costosi in modo da rendere più arduo per le aziende americane importare beni dell’Ue e favorire la produzione nel proprio Paese. Un rischio concreto secondo l’economista.

“Ci sarà un aumento dei dazi come linea generale. Non penso che Trump sarà tenero nei confronti dell’Europa o che voglia tenere un comportamento differente verso l’Europa. Quando ha introdotto i dazi per l’acciaio o sull’alluminio lo ha fatto anche per le produzioni europee”, ha detto.

I pareri di Matteo Salvini e Antonio Tajani

Sull’argomento si sono espressi anche il vicepremier, Matteo Salvini, e il ministro degli esteri, Antonio Tajani, che hanno cercato di buttare acqua sul fuoco. A Radio Anch’io, il primo ha ricordato che Trump ha già fatto il presidente degli Stati Uniti e anche allora mise dazi ma che, nonostante questo, l’export italiano aumentò durante il suo mandato.

Gli fa eco Tajani che, come riporta Askanews, ha invitato a evitare lo scontro sui dazi. Per il ministro degli esteri, “l’export è la vita stessa dell’Italia” e Donald Trump guarderà con occhio attento al nostro Paese. Inoltre ha ricordato come l’interscambio Ue-Usa nel 2023 abbia sfiorato gli 850 miliardi di euro, con un saldo commerciale a favore dell’Europa di 156 miliardi di euro e come la sola Italia abbia avuto nel 2023 un saldo positivo di 40 miliardi di euro, con gli Usa che restano il secondo mercato dopo la Germania.

Non solo dazi però. L’ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale, Carlo Cottarelli, si aspetta una politica ben diversa anche dal punto di vista green. “L’obiettivo di Trump è drill, drill, drill: trivellare, trivellare, trivellare. Ricordiamo che è uscito dagli accordi di Parigi e che ora lo farà di nuovo, dopo che Biden era rientrato. Questo ridurrà ulteriormente l’incentivo per gli europei a muoversi in quella direzione. Dal punto di vista dell’ambiente, possiamo dire che è un disastro”.