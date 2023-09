Nuova canzone di Vasco Rossi "Gli sbagli che fai": è la sigla de "Il sopravvissuto", serie Netflix su di lui

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Da settimane Vasco Rossi solletica l’hype dei suoi fan, e nelle ultime ore ha concesso uno spoiler. Di cosa si tratta? Il rocker di Zocca è al centro di una docuserie in arrivo su Netflix, e l’occasione si è presentata perfetta per lanciare un nuovo singolo. ‘Gli sbagli che fai’, la canzone che accompagna il progetto, sarà disponibile a partire da mercoledì 27 settembre su tutte le piattaforme digitali.

La nuova canzone di Vasco Rossi

‘Gli sbagli che fai’ è l’attesissimo inedito annunciato da Vasco Rossi contestualmente all’uscita de ‘Il sopravvissuto’, la docuserie Netflix che sarà disponibile da mercoledì 27 settembre.

Come in ogni occasione, Vasco Rossi si racconta attraverso la musica e lo farà anche con questo brano per il quale si è creato grande entusiasmo tra i fedelissimi fan.

Come anticipa lo stesso Komandante, ‘Gli sbagli che fai’ è un viaggio introspettivo in cui il Blasco ripercorre il suo percorso quando fin da ragazzo aveva scelto di rincorrere i suoi sogni per vivere una vita a modo suo, considerando i possibili errori che avrebbe commesso durante il cammino.

Per questo il titolo ‘Gli sbagli che fai’, che ricolloca il rocker di Zocca tra i cantautori più empatici e attuali della scena italiana.

L’incipit del brano è scandito dalle parole: “Ho passato una sera con me”, un’apertura che già suggerisce l’atmosfera che si respirerà nel brano.

La docuserie ‘Il supervissuto’ su Netflix

L’intento della docuserie è spiegato dalla voce dello stesso Vasco Rossi nel trailer: “Sono sopravvissuto agli anni Settanta, agli anni Ottanta”, e l’artista racconta anche la depressione e delle “tre malattie mortali”.

Tuttavia Vasco si considera un “supervissuto” per aver sfidato anche gli anni della pandemia che non lo hanno certamente fermato, visto che anche quest’anno il rocker è tornato sul palco per riabbracciare il suo pubblico oceanico.

Le riprese della docuserie si sono spostate tra Los Angeles e Zocca, città natale di Vasco Rossi.

‘Vasco Rossi – Il Supervissuto’ si articola in cinque episodi.

Il 2023 di Vasco Rossi: le polemiche contro la Meloni e la strigliata ai fan

Durante una data del tour allo stadio Dall’Ara di Bologna, Vasco Rossi ha attaccato la classe politica sulle note di ‘T’immagini’: “Giorgia Meloni? Favole! Favole!”, stessa sorte per Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle.

Durante l’estate, inoltre, il Blasco ha invitato i suoi fan a mantenere un atteggiamento più pacato quando lo incontrano per strada, specialmente nella sua Zocca, senza assediarlo per scattare un selfie o girare un filmato.