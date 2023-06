Vasco Rossi attacca i politici da Meloni al M5S in un video: "Solo favole, fanno i loro interessi"

Un Vasco Rossi senza freni ha sferrato un attacco frontale contro l’intera classe politica. Il rocker di Zocca si trovava sul palco dello stadio Dall’Ara di Bologna per la prima delle quattro serate programmate nel capoluogo emiliano.

Durante l’esibizione sulle note del brano ‘T’Immagini’, contenuto nell’album ‘Cosa Succede In Città’ pubblicato nel 1985, Vasco Rossi ha alternato i versi della canzone con una critica ai politici e ai partiti.

Il Blasco è partito da Giorgia Meloni mentre il pubblico rispettava il canone: “E Giorgia Meloni? Favole, favole, favole!” per poi passare a Silvio Berlusconi: “Da almeno 50 anni? Favole, favole, favole!”, il tutto scandito dalla cassa della batteria e dai coristi presenti sul palco.

Non sono mancati altri bersagli, come Matteo Salvini e i comunisti, per finire poi l’invettiva sparando contro il Movimento 5 Stelle. “Favole”, secondo Vasco Rossi, di cui l’intera classe dirigente si macchierebbe da sempre.

Non è certamente la prima volta in cui il Blasco si lascia andare in attacchi contro i potenti e contro le ingiustizie: con l’approssimarsi della Pasqua, il rocker di ‘Albachiara’ ha lanciato una propaganda sulla legalizzazione delle droghe leggere, facendo infuriare i cattolici in ascolto. In altre occasioni ha attaccato i no-vax e i complottisti.