No Vax sull'incidente dell'autobus a Mestre: sui social la teoria del vaccino dietro al possibile malore

Mentre vanno avanti le indagini sul tragico incidente dell’autobus precipitato dal cavalcavia a Mestre, costato la vita a 21 persone, sui social qualche No Vax torna alla carica per cercare di mettere in relazione la tragedia con il vaccino Covid. Secondo la loro teoria l’ipotetico malore dell’autista che potrebbe essere all’origine dell’incidente sarebbe legato ai vaccini.

Mestre, sui social la teoria No Vax

“Sicuramente era vaccinato”, “Non è un caso che sia un malore”, “Credo che sia giunto il momento di sottoporre ad approfonditi controlli cardiologici tutti i vaccinati che svolgano lavori da cui dipende la vita altrui”.

Sono solo alcuni dei commenti che sono spuntati sui social network nelle ore successive la strage di Mestre del 3 ottobre, una tragedia che ha scosso l’opinione pubblica.

A scriverli utenti No Vax, secondo cui l’ipotetico malore dell’autista Alberto Rizzotto, morto anche lui nell’incidente, sarebbe legato al fatto che avesse fatto il vaccino anti Covid.

L’ipotesi del malore

Una teoria che parte innanzitutto da una ipotesi ancora tutta da verificare, sebbene sia al momento quella privilegiata dagli inquirenti: quella appunto che l’autista del bus abbia perso il controllo del mezzo a causa di un malore.

Gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in corso, di fatto ancora nelle fasi iniziali.

Fonte foto: ANSA

Per avere un quadro più preciso della situazione bisognerà attendere l’autopsia sul corpo dell’autista disposta dalla procura, l’esame della scatola nera dell’autobus, un mezzo elettrico di ultima generazione, e l’analisi delle immagini delle telecamere presenti in zona.

L’autista era vaccinato?

Altra premessa fondamentale su cui si basano le speculazioni dei No Vax: l’autista del bus Alberto Rizzotto era vaccinato con i vaccini anti Covid?

La teoria dei No Vax vuole mettere in relazione l’eventuale malore improvviso agli effetti avversi dei vaccini anti Covid. Ma al momento non c’è alcuna conferma sul fatto che Rizzotto fosse vaccinato contro il Covid.

Considerando le norme del periodo del Green pass è comunque probabile che lo avesse fatto, come qualche decina di milioni di italiani.