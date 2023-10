Alberto Rizzotto autista del bus precipitato a Mestre: chi era il 40enne morto nello schianto, ipotesi malore

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Forse un malore dietro all’incidente. Questa una delle prime ipotesi, suffragata dalla mancanza di segni di frenata sull’asfalto. A guidare l’autobus c’era il 40enne Alberto Rizzotto, originario della provincia di Treviso.

Chi era l’autista dell’autobus

Alla guida dell’autobus caduto dal cavalcavia a Mestre c’era Alberto Rizzotto. Un uomo di 40 anni che guidava gli autobus da circa 7, come riverito dall’assessore allea viabilità del comune di Venezia Renato Boraso.

Rizzotto lavorava per la Martini Bus Srl, la ditta che aveva noleggiato il mezzo coinvolto nell’incidente alla società La Linea, la quale aveva a sua volta il contratto di trasporto dei turisti del campeggio che stavano tornando da una gita a Venezia.

Fonte foto: ANSA Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi

L’autista dell’autobus era originario del comune di Tezze di Piave, in provincia di Treviso. Secondo quanto dichiarato dal prefetto di Venezia, il suo è stato l’ultimo corpo ad essere estratto dalle lamiere dell’autobus.

Forse un malore dietro allo schianto

Proprio l’esperienza dell’autista nella guida degli autobus e alcuni indizi trovati sul luogo del disastro hanno fatto supporre alle forze dell’ordine, che stanno indagando su quanto accaduto, che dietro all’incidente possa esserci stato un malore di Rizzotto.

Secondo quanto riportato dal comandante della polizia municipale di Venezia infatti, sulla carreggiata non ci sarebbero stati segni di frenata in corrispondenza del punto in cui l’autobus è caduto dal cavalcavia.

Il mezzo avrebbe sbattuto più volte contro il guardrail, stando a quanto riportato da alcuni testimoni, prima di sfondarlo e precipitare per 15 metri, fino a schiantarsi a terra e prendere fuoco.

Il bilancio dell’incidente

Dalle lamiere dell’autobus sono state estratte vive 18 persone, mentre 21 sarebbero i morti sul colpo. Di questi, oltre all’autista, sono stati identificati 5 cittadini ucraini e uno tedensco. Tra i passeggeri anche alcuni francesi.

Tra le persone ricoverate negli ospedali medici, allertati dal sistema di coordinamento per le emergenze, anche alcuni bambini e dei feriti molto gravi. Quattro persone sarebbero state ricoverate in codice rosso, una di loro sarebbe in condizioni critiche.

Il comune di Venezia ha già proclamato il lutto cittadino, mentre il Governatore del Veneto Zaia ha annunciato che nella giornata di domani le bandiere all’esterno degli edifici pubblici saranno a mezz’asta in tutta la Regione.