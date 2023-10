No Vax esultano per l'aggressione all'immunologo Le Foche: "Dio c'è", "Poche gliene ha date", le frasi social

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nelle ore successive all’aggressione all’immunologo Francesco Le Foche, sui social sono apparsi diversi messaggi di persone che esultano per quanto accaduto. Per la maggior parte, si tratta di utenti No Vax che sostengono come il medico se la sia cercata.

Francesco Le Foche preso a pugni nel suo studio

La notizia è emersa oggi, venerdì 6 ottobre, ma risale al tardo pomeriggio di ieri: l’immunologo si trovava nel suo studio in via Po a Roma, nel quartiere Salario, quando è stato brutalmente aggredito da un suo paziente. Ora è ricoverato al Policlinico Umberto I.

Il responsabile di un reparto di immunoinfettivologia dello stesso nosocomio stato ripetutamente colpito al volto ed ha riportato un grave trauma facciale. Secondo fonti locali romane, non è in fin di vita come inizialmente riportato, ma sarebbe comunque in gravi condizioni.

Fonte foto: ANSA L’ingresso dello studio medico di Le Foche, dove è avvenuta l’aggressione

A colpirlo, sarebbe stato un paziente di 36 anni con precedenti penali convinto che il medico gli abbia somministrato la terapia sbagliata per un’infezione alla colonna vertebrale. L’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Sui social esultano i No Vax: i commenti peggiori

Come tristemente preventivabile, sotto al post dei principali quotidiani italiani che hanno riportato la notizia, sono iniziati ad apparire messaggi di esultanza per quanto accaduto all’immunologo Le Foche, diventato volto noto in tv durante la pandemia.

La maggior parte dei commenti sembrano provenire da utenti No Vax, contenti di quanto accaduto: “Dio c’è” ha scritto uno di loro, “Poche gliene ha date” ha fatto eco un altro. La matrice emerge chiara: “Non è che per caso aveva convinto il paziente a farsi perare? Perchè in questo caso si spiega”.

E ancora, c’è chi sostiene che Le Foche abbia seminato odio per aver definito i non vaccinati ultra 50enni dei disertori, mentre in un altro commento si legge che “Questi medici star una bella lezione ogni tanto se la meritano”.

Infine, c’è chi con più “diplomazia” si dice dispiaciuto per l’accaduto, ma al contempo sostiene che “l’ordine dei medici dovrebbe solo tacere e scomparire dalla faccia della terra per il comportamento adottato in pandemia e nel post nel negare e minacciare medici che denunciavano gli effetti avversi del vaccino“.

Le teorie No Vax anche dietro all’incidente di Mestre

Come sottolineato da Adnkronos, i commenti No Vax rappresentano solo una parte dei messaggi scritti per commentare l’accaduto. Sono in tanti quelli che invece si dissociano da questo tipo di commenti e anzi augurano pronta guarigione a Le Foche.

Quanto accaduto non è purtroppo una novità nel mondo dei social post-pandemia. L’esempio recente arriva da Mestre, dove dopo il terribile incidente dell’autobus costato la vita a 21 persone c’è chi si è affrettato a rispolverare la teoria del vaccino per giustificare la tragedia.

“Sicuramente era vaccinato”, “Non è un caso che sia un malore”, “Credo che sia giunto il momento di sottoporre ad approfonditi controlli cardiologici tutti i vaccinati che svolgano lavori da cui dipende la vita altrui” sono solo alcuni dei messaggi apparsi in rete.